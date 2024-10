¿Se casa? Claudia Lizaldi habla sobre contraer nupcias con Pedro Moctezuma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El romance de Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma va mejor que nunca, así lo reveló la actriz a medios de comunicación. Además, dejó ver un poco más de su historia de amor. Según contó, fue una persona especial la que ayudó a abrir los ojos para darse cuenta de que él era el hombre que tanto buscaba, pues dijo que a ella no se le había ocurrido la idea de darse una oportunidad en el amor.

Ante medios como Ventaneando, confesó que todo surgió a partir de una conversación con su hija. Ambas estaban en el comedor, cuando la menor le dijo: "¡Ay mamá!, ¿no será Pedro lapersona que estás buscando?", frente a lo que ella contestó: "¿Tú crees?". Pedro era un gran amigo de Lizaldi, "era mi socio, es quien estaba todo el día conmigo".

Una vez que la famosa pensó en la posibilidad de intentarlo, su pequeña fue muy clara al ponerle una condición. Le hizo prometer que, en caso de que el noviazgo no funcionara, seguiría siendo amiga de Moctezuma. Y es que la niña y Pedro también se llevan muy bien, por lo que no desea que un fracaso amoroso termine por alejarla de él.

Cuando los reporteros la cuestionaron acerca de si había planes de boda, ella no descartó que en un futuro lleguen al altar. La estrella de 46 años ve viable compartir su vida con Moctezuma porque al irse conociendo se han percatado de que tienen muchas cosas en común. "Todos los seres humanos somos distintos, pero cuando coincides tanto, en lo importante con alguien, y es el caso de Pedro y yo, pues si estás, claro, tratando de construir a largo plazo", manifestó.

Recordemos que Claudia viene de una relación con Germán Bricio, con quien terminó hace tiempo. En su momento surgieron rumores de que le estaba siendo infiel con Ingrid Coronado. Sobre ella, Lizaldi fue firme al decir que entre ellas no existe una amistad. "No es mi amiga, si es una persona que conocía. A mí me hubiera gustado que las cosas se manejaran distinto". Reconoció que cuando era novio de Bricio, sospechaba de algunos comportamientos que le parecían extraños. Pese a lo que sucedió, le envió bendiciones al par y agradeció "porque pasa el tiempo y te das cuenta que estás donde quieres estar”, concluyó.

Fuente: Tribuna Sonora