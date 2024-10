¿Televisa se opone? Esta sería la razón que separaría a Gala Montes y Karime

Ciudad de México.- Después de la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, los finalistas siguen siendo tema de conversación y las que más atención han recibido por parte de la prensa son Gala Montes y Karime Pindter, a quienes se les ha vinculado sentimental en más de una ocasión y hasta fueron las protagonistas de un fuerte 'shippeo' durante su estancia en este popular proyecto televisivo.

La posibilidad de un posible romance entre ambas parece perder fuerza cada vez más entre algunos fans y es que, durante un en vivo con todos los integrantes del 'Team Mar', Gala y Karime no quisieron ser parte de una dinámica en la que tenían que 'casarse', hecho que provocó la desilusión de sus más fervientes seguidores. Sin embargo, ambas han admitido que sí están dispuestas a tener una relación.

Existen muchos rumores alrededor de la vida sentimental de la actriz y la exintegrante de Acapulco Shore, pero recientemente Poncho Martínez salió a explicar la supuesta razón por la que 'Garime' no puede salir a la luz pública por el momento y es que, al parecer, un protagónico de Televisa se interpondría entre ambas.

Según me están diciendo, Nicola va a ser el protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio y lo que quieren es que su protagonista sea Gala Montes, serían la nueva pareja, es lo que se pretende. Por lo tanto, no conviene que se sepa tanto del romance de las 'Garime', en caso de que existiera, porque pues Gala protagonizará novela y sería una imagen que no quedaría con lo de la novela", explicó Poncho.