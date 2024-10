Tras salir del clóset y divorcio, Galilea Montijo se besa con conductora de Televisa: "Lenchas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El elenco de Netas Divinas de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa pues además de la ausencia de Paola Rojas, quien ya no forma parte del programa ni de Televisa, ahora las conductoras de la emisión protagonizaron un inesperado momento ante las cámaras. Al puro estilo de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo y sus compañeras se dieron un beso de cuatro.

Como se sabe, hace algunos meses 'La Gali' dejó sin palabras a todos los televidentes pues luego de confirmar su divorcio de Fernando Reina Iglesias, 'salió del clóset' y contó una picante experiencia que tuvo con otra mujer. "Yo me prendí y con una tailandesa", inició su relato y luego añadió: "Era un masaje tailandés, en un spa muy lindo, coqueto, en México, era una cosa tan (espectacular) dije 'estoy sintiendo bien sabrocho' y me prendió, pero no pasó nada, nada más que me prendió".

Además de esta confesión, anteriormente la tapatía ya había mencionado que ella consideraba que todo ser humano era un tanto bisexual. Y para despertar aún más polémica entre la audiencia de Televisa, durante el más reciente capítulo del programa Netas Divinas Galilea junto con sus compañeras Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún protagonizaron un beso grupal y dejaron en shock.

Todo comenzó porque Natalia le reclamó a la protagonista de La Familia P.Luche que le había negado un beso y esta le pidió dárselo en vivo, por lo que fueron las primeras en besarse. Posteriormente, Galilea reclamó que ella y Daniela solo estaban viendo "y no invitan", por lo que Duval propuso besarse en grupo: "Beso de cuatro, beso de cuatro", gritó Montijo, mientras que Natalia mencionó: "Yo estoy lista".

Magún se resistía a pararse pero luego accedió y el beso sucedió. Por su parte, Galilea le dijo a la invitada, que era Andrea Legarreta, que así se daba un beso entre amigas. Y es que durante años la tapatía le ha pedido a su compañera de Hoy que le regale un beso pero jamás ha accedido: "Es que Galilea siempre me quiere besar", dijo Legarreta y Gali respondió: "Llevo 50 años que me bese y nunca me ha besado".

Además, Téllez le reclamó a Montijo que ellas ni siquiera se habían alcanzado a besar porque estaban muy lejos, por lo que ambas se acercaron para darse un nuevo 'pico': "Lenchas divinas", dijo Consuelo. Por su parte, Andrea estaba impresionada y manifestó que de ninguna manera se besaría con ellas: "Yo nunca he besado a una mujer, ni siquiera a mis hijas".

Yo sigo nerviosa de lo que acaba de pesar", reveló Daniela.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable