A volar Paola Rojas: Tras despedirla por "traicionera", Televisa alista a conductora reemplazo

Ciudad de México.- La reconocida periodista Paola Rojas tiene varios días acaparando la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales luego de anunciar su salida de Televisa y confesar que esto no se dio en los mejores términos. Tras confirmarse su llegada a otra televisora, ahora ha salido a la luz que los ejecutivos de San Ángel tomaron la decisión de llamar a otra conductora para remplazarla.

Fue hace dos semanas que la propia Paola usó sus redes sociales para informar sobre su salida del programa Netas Divinas y en el video que compartió en sus redes señaló que no le permitieron despedirse como hubiera querido: "Hoy me toca contarles, con mucha tristeza, que ya no voy a ser parte de 'Netas Divinas'. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso, que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida".

Días después el periodista Álex Kaffie ventiló que los altos mandos de Televisa despidieron a Rojas tras enterarse que ella se encontraba en negociaciones con Imagen Entretenimiento, mientras seguía siendo parte de su talento: "Le dijeron: 'Sabes qué, ya agarraste, ya cerraste, pues órale, ya llégale, gracias'. Es lo que entiendo, porque no la dejaron ni despedirse", dijo el llamado 'Vilano de los espectáculos'.

Y luego de que la misma Paola revelara su incorporación a la cadena Imagen, sus exjefes del Canal de Las Estrellas han tomado una drástica decisión pues ya no la contemplaron para la nueva edición del reality ¿Quién es la máscara?, donde ella había trabajado desde la primera temporada en 2020. Como se sabe, la exesposa de 'Zague' era la voz oficial de este exitoso programa.

Desde hace un par de días la producción de ¿Quién es la máscara? ha publicado mediante sus redes sociales los primeros videos promocionales de la próxima temporada y llamó mucho la atención que ya hay una nueva voz. Televisa decidió reemplazar a Paola Rojas contratando a la también conductora y locutora de radio, Cynthia Urías. Fue el periodista Arturo Bonchinche quien confirmó esta noticia mediante su podcast.

El 20 de octubre se estrena '¿Quién es la máscara?' y la voz era Paola Rojas, porque ella fue locutora, pero ya está la nueva voz... es Cynthia Urías", declaró el conductor.

Fuente: Tribuna