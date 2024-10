"Ya llegó Arath de la Torre, ya llégale": Así corrieron a Nicola Porcella en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dos meses y medio al aire, Nicola Porcella se llevó una impactante sorpresa en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que por la llegada de Arath de la Torre, al cual estaba supliendo en lo que permanecía encerrado, durante una de las secciones del matutino, Paul Stanley le dijo ante todos sus colegas que ya estaba despedido, y lo corrió del programa con un: "Ya llegó, ya llégale", dejando al galán de origen peruano con la boca abierta ante lo inesperado de la situación.

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Arath fue uno de los habitantes que más se ganó el cariño del público, por lo que Porcella, que cubría su lugar en lo que él estaba en el tan polémico reality show de Televisa, permaneció esos dos meses y medio llevando diversión y las mejores noticias del espectáculo. Ahora, tras la gran final, el domingo 29 de septiembre, Arath junto al 'Team Mar' finalmente el pasado miércoles 2 de octubre se presentaron en el matutino.

Durante el tan esperado regreso del actor de novelas como Soñadoras y Simón Dice, junto a todo el equipo, como Karime Pindter y Gala Montes, Nicola se acercó a él en la dinámica del Ni Si Ni No, en las que le aseguró que fue un honor el que confiara en él de esa manera: "Siempre fue tu lugar, que gracias porque no cualquiera dice: 'Sabes qué Nicola, mientras yo no esté, cumple uno de tus sueños que era trabajar al costado de todos ustedes, trabajar con Andrea'. Para mí ha sido un sueño, un placer".

Ante esta situación, el afamado hijo de Paco Stanley, puso una mano en el hombro del exparticipante de Guerreros 2020 y le dijo que como ya estaba Arath, ya era momento de que se fuera y lo empujó: "¿Sabes qué, Nicola? Ya llegó (Arath de la Torre), ya llégale", tras lo que todos se rieron y se aclaró que fue una broma pues lo regresó a su lugar y Arath simplemente respondió a sus palabras con un: "No pude haber quedado en mejores manos".

Por otro lado, siguiendo la broma de Stanley, Mario Bezares le dijo a Porcella que mejor fuera caminando a la oficina de la productora: "Nicola pasas ahorita a la oficina para platicar contigo, sí", a lo que este fingiendo su sorpresa declaró que exclamó que ya ahora todos andan haciendo trabajo de producción: "Tanto así, ya hasta Mario es productor... Sólo quería agradecerte a ti (Arath de la Torre) y a toda la producción".

