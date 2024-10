Adiós Paola Rojas: Tras veto, Televisa busca a su reemplazo para 'Netas Divinas'; podría ser Karime

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace semanas el público de Televisa tiene una gran duda y es que aún no se sabe quién reemplazará a Paola Rojas en el programa Netas Divinas, tras su inesperada salida del elenco. Como se recordará, la reconocida conductora confirmó que no quedó en buenos términos con esta producción, pues no le permitieron despedirse de su público en vivo y tuvo que grabar un video en sus redes sociales para hacer el anuncio.

Aunque ya pasó más de un mes desde que Paola abandonó la emisión del Canal Unicable y se mudó a las filas de Imagen TV, hasta la fecha el productor Miguel Ángel Fox no ha presentado a la nueva 'Neta', aunque sí tuvieron de conductora invitada a Andrea Legarreta. Recientemente, la presentadora y actriz Natalia Téllez apareció en la presentación de su nueva película y aquí habló sobre qué pasará en Netas Divinas.

Frente a diversos reporteros, la joven intérprete de novelas como Te acuerdas de mí declaró si habrá reemplazo pronto: "Eventualmente sí, pero ni siquiera han habido nombres, lo que va a pasar es que vamos a invitar gente para ver quién se quiere quedar, quién hace buen equipo, Netas Divinas está conformado por un grupo de amigas, pero a mí sí me emociona que entre alguien", explicó Téllez.

No obstante, la presentadora también reconoció que extraña a Rojas en el foro de Netas Divinas: "Yo extraño muchísimo a Paola, de todos modos puedo hablarle, pero Paola es un elemento muy bello, es una persona hermosa. Asimismo, Natalia echó por tierra los rumores que apuntaban a que ella no quería que Karime Pindter se sumara a las 'Netas' y aseguró que recibiría a la influencer con los brazos abiertos.

A mí Karime sí me gusta, si les soy honesta, Karime me parece muy auténtica, lo que necesitamos más en Netas es a gente que quiera hablar de temas, ella lo haría, no es mala opción, a mí me parece divertida".

Cabe resaltar que apenas hace unos días el periodista Álex Kaffie aseguró que no era probable que la exconcursante de La Casa de los Famosos México se uniera, ya que esta decisión no solo sería tomada por Televisa sino también por los ejecutivos de Univisión: "Univisión no tiene en absoluto contemplada a Karime; para ellos, probablemente, ni siquiera existe", mencionó el 'Villano de los espectáculos'.

Fuente: Tribuna y YouTube Qué buen chisme