Carin Leon destapa enemistades: Revela si tiene conflicto con Alejandro Fdz y Pepe Aguilar

Ciudad de México.- Lo que vemos en escenarios no siempre es transparente con la realidad, así lo demostró Carín León, quien confesó que, a pesar de compartir escenario con Alejandro Fernández, lo cierto es que no mantiene una relación de camaradería con él. En una entrevista para el programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda!, el originario de Hermosillo descartó que entre los dos exista una amistad.

Por ser intérpretes del género regional mexicano, ambos participaron en el evento las Fiestas de Octubre en Guadalajara, sin embargo, no hay nada más allá que una relación profesional, "No, la verdad no hay comunicación", contestó el intérprete de La Boda del Huitlacoche, mientras estaba en el aeropuerto con su pareja actual, Meylin Zuñiga. Este no fue el único tema del que habló, pues la prensa también se mostró interesada en saber si estaba enamorado de su pareja, a lo que sin dudar respondió: "Siempre, siempre feliz, ya sabes, enculad*".

A la par se le preguntó acerca de la supuesta rivalidad que tiene con Pepe Aguilar, pues en varias ocasiones la audiencia ha puesto a competir sus voces. En este sentido, él aseguró que no hay conflicto entre ellos y reconoció el enorme talento y habilidad vocal que posee el cantante de 56 años. Según dijo, le encantaría estar al mismo nivel que el artista, a quien considera un ejemplo a seguir en la industria musical. "Ah, no, házmela, ojalá tuviera yo la voz de mi tío, que para mí es un artistazo", comentó.

En la actualidad, Carin goza de una excelente racha laboral. La semana pasada lanzó su nueva canción titulada Ese Vato No Te Queda, en colaboración con Gabito Ballesteros, misma que ha sido bien recibida en las plataformas digitales, donde acumula más de 200 mil reproducciones. A su vez, ha ofrecido distintas presentaciones en vivo, una de las más comentadas fue en el Palenque, donde cantó casi cuatro horas.

En la Fiesta hizo que el público bailara, cantara y aplaudiera al ritmo de sus letras. Durante el evento se mostró muy cercano a sus fans, a quienes saludó con calidez, les regaló autógrafos, les dio abrazos e incluso posó ante decenas de cámaras para selfies.

Fuente: Tribuna Sonora