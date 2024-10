¿Es gay? Shawn Mendes rompe el silencio y revela su verdadera orientación con este mensaje

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Durante uno de sus conciertos, Shawn Mendes decidió hacer una breve pausa para hablar con su público presentes y tras tantos años en dimes y diretes, finalmente romper el silencio sobre su sexualidad, siendo completamente honesto al momento de revelar la verdad de su orientación, junto a un muy poderoso mensaje de aceptación que causó gran revuelo en las redes sociales, ¿acaso es gay?

Mendes a lo largo de sus 26 años de edad y una década en el mundo de la música, se ha visto envuelto en múltiples relaciones amorosas, como su breve noviazgo con Hailey Bieber, y por supuesto su tan mediática relación sentimental con Camila Cabello, con la cual estuvo por más de dos años y hasta hubo una breve reconciliación a mediados del 2023. Sin embargo, pese a estos romances, no se ha dejado de especular que el joven cantante sería homosexual o bisexual.

Como suele suceder con las estrellas, el intérprete de Señorita se mantuvo en silencio al respecto por muchos años, hasta que el pasado lunes 28 de octubre, durante su concierto en el Anfiteatro Red Rocks, ubicado en Colorado, para dar su show del For Friends and Family Tour: "Hay un tema sobre mi sexualidad, y la gente ha estado hablando de ello durante mucho tiempo", agregó, diciendo que era "un poco tonto, porque creo que la sexualidad es algo tan maravillosamente complejo, y es tan difícil simplemente encasillarlo".

Shawn Mendes. Internet

Tras esto, el intérprete de There's Nothing Holdin' Me Back, señaló que por el momento no tiene una definición como tal de su sexualidad, pues sigue descubriendo facetas de esta y de él mismo, por lo que sigue explorando y disfrutando de la vida plenamente: "La verdadera verdad sobre mi vida y mi sexualidad es que, hombre, recién estoy descubriéndolo, como todo el mundo. Siempre sentí que estaba invadiendo algo muy personal para mí, algo que estaba descubriendo en mí mismo, algo que todavía tenía que descubrir y que todavía no he descubierto".

Ante esta situación, el cantante canadiense reveló que trata de ser valiente sobre estos temas, pues muchas personas tiene mucho que decir sobre ese tema en específico, por lo que es raro a veces, y solo puede decir que sigue tratando de descubrirse al q00 por ciento: "Y da mucho miedo porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto. Y estoy tratando de ser realmente valiente y simplemente permitirme ser un ser humano y sentir cosas. Y eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto por ahora".

Era muy joven cuando comencé. Tenía 15 años. La verdad es que no pude hacer muchas cosas que se hacen a los 15 años ni descubrir partes de mí mismo que sí se pueden hacer a esa edad", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui