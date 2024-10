Exgalán de TV Azteca regresa a Televisa tras quedar desempleado; hizo esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las novelas, quien trabajó para TV Azteca durante más de una década, reaparece en Televisa y confirma su regreso al canal luego de volverse viral en las redes sociales por un video en el que aparece pidiendo el trabajo. El primer actor, de 88 años de edad, apareció en la presentación de su nuevo melodrama y compartió con los reporteros qué hizo para sobrevivir ante el desempleo.

Se trata del histrión argentino Sergio Klainer, quien llegó a tierras mexicanas desde la década de los 60's cuando aún existía Telesistema Mexicano, haciendo su debut en la primera versión del melodrama Corona de Lágrimas. Después trabajó por casi dos décadas en Televisa siendo parte de las novelas Eclipse, Dulce desafío, Alcanzar una estrella, Muchachitas, De frente al sol, Más allá del puente, Alondra y Salud, dinero y amor.

Debido a que no gozaba de contrato de exclusividad, el intérprete tuvo la oportunidad de unirse a la empresa del Ajusco con las novelas La casa del naranjo, Catalina y Sebastián, Golpe bajo, Amor en custodia, La hija del jardinero, Bellezas indomables, La mujer de Judas, entre muchas otras. Finalmente, hace un tiempo don Sergio pudo volver a San Ángel con Cita a ciegas y Cabo, este último en 2022.

El primer actor Sergio Klainer pidió trabajo a través de las redes sociales

Después de pasar 2 años desempleado, Klainer decidió grabar un video en el que pidió a productores que lo tomaran en cuenta, afirmando que se encontraba en excelente estado y podía seguir actuando. Afortunadamente, Pedro Ortiz de Pinedo decidió darle un voto de confianza y ahora el argentino está a nada de estrenar su nuevo melodrama: "Mi personaje es el 'Doctor Hernández'", dijo durante la presentación a la prensa.

Don Sergio fue cuestionado directamente sobre si había estado en depresión a raíz de su desempleo y él manifestó: "No, no, es desesperante la inactividad, es la tumba del actor, afortunadamente me desenterraron y sigo haciendo lo que me hace tan feliz que es actuar". Sobre cómo le hizo para sobrevivir luego de tanto tiempo sin estar en la TV, Klainer manifestó que obtuvo recursos económicos gracias a su escuela de actuación:

Tengo una escuela que se llama TAS, Taller de Actuación de Sergio Klainer".

Asimismo, el intérprete compartió que nunca es tarde para encontrar una vocación: "La edad es una actitud mental y yo felizmente tengo el entusiasmo y la energía para hacer esto que me hace tan feliz". Antes de despedirse, don Sergio platicó porqué es tan especial el proyecto de Amor Amargo: "Es una novela sensacional, los va a cautivar y créanme que al final, no la van a poder olvidar".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes