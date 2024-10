Gala Montes causa furor en redes con su nueva canción ‘Tacara’; estos son los mejores memes

Ciudad de México. - La nueva canción de Gala Montes, titulada Tacara, ha generado controversia por lo que se ha viralizado en redes sociales, pero no precisamente por el mensaje que la artista buscaba transmitir, y es que el coro “¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo?” se ha convertido en un popular trend de TikTok, donde usuarios lo han utilizado para burlarse de situaciones cotidianas, desviando el enfoque hacia temas humorísticos y memes.

El fenómeno tomó fuerza luego de que la cantante, ganadora del tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2024, presentara su canción en el programa matutino Despierta, de Televisa. Tras la emisión, varios internautas editaron su interpretación para crear memes en los que el coro expresa frustraciones comunes:

Cuando llevo más de media hora esperando el carro... ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo?” . “Yo esperando a que las lentejas que aventé en Año Nuevo hagan efecto” . “Cuando es quincena y todavía no depositan... ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo?” . “Yo esperando a que me aumenten el sueldo y me caiga el aguinaldo” .