Luto en la farándula: Trágica enfermedad mata a actriz en su casa y famosos dan el último adiós

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien destacó por su extensa carrera en el cine (por el cual fue nominada a un Oscar) y la televisión, pierde la vida luego de décadas de luchar contra una dura enfermedad. Se trata de Teri Garr, quien trabajó en películas como Young Frankenstein, Mr. Mom y Tootsie, además de series de televisión como Star Trek y Friends, donde dio vida a la madre biológica de una de las protagonistas, 'Phoebe Buffay', interpretada por Lisa Kudrow.

Teri Garr (QEPD) y Lisa Kudrow en 'Friends'

Teri, quien actuó en segmentos de comedia de famosos programas y talk shows como The Sonny and Cher Comedy Hour, The New Dick Van Dyke Show, The Odd Couple y The Bob Newhart Show, falleció este martes 29 de octubre a los 79 años de edad en su casa en Los Ángeles, California debido a complicaciones por la esclerosis múltiple que padecía desde hacía décadas, de acuerdo con informes de su representante Marc Gurvitz.

Teri Garr (QEPD)

En 2002 la actriz hizo público su diagnóstico para hacer consciencia sobre la enfermedad luego de ocultarla durante años. De acuerdo con estimaciones, Teri habría estado luchando contra la enfermedad desde los años 80. "Creo que todo el mundo se asusta cuando oye algo así (...) Eso se debe a que no hay mucha información al respecto. Y mucha gente no sabe que no es tan malo. Quiero decir, sigo con mi vida", dijo la actriz estadounidense al anunciar su enfermedad.

Como se recordará, Teri ya había sufrido un delicado problema de salud que puso en riesgo su vida. La actriz sufrió un aneurisma cerebral el 21 de diciembre del 2006 en su residencia de Los Ángeles, California, sin embargo, afortunadamente se recuperó completamente. En 2008, la actriz hizo su último proyecto de trabajo, la serie Expired, y desde entonces se alejó de la pantalla para llevar una vida fuera del espectáculo.

Teri, quien era madre adoptiva de una niña, siempre luchó por dar visibilidad a su enfermedad e informar a la gente sobre los duros riesgos de la misma, además de enfocarse en investigación sobre tratamientos. Antes de su partida, la actriz era embajadora en Estados Unidos de la National Multiple Sclerosis Society y de la National Chair for the Society's Women Against MS program (WAMS).

De inmediato, tras confirmarse su partida, famosos como el conductor David Letterman lamentaron su muerte y recordaron su gran talento. La actriz Lisa Kudrow fue una de ellas, quien reveló que la actriz fue una "enorme influencia" para ella y que era una "genia de la comedia". Michael Keaton, con quien protagonizó Mr. Mom, escribió: "Este es un día que temía y sabía que vendría. Olviden lo increíble que era como actriz, era una mujer maravillosa. Vayan y vean su trabajo de comedia. Hombre, era increíble. Descansa en paz chica", publicó.

Fuente: Tribuna