Muerte en Televisa: Fallece querido productor de novelas y actriz se despide con mensaje en 'VLA'

Ciudad de México.- A más de 7 meses del repentino fallecimiento de productor de Televisa, actriz envía fuerte mensaje a través de las cámaras de Venga la Alegría tras filtrar fuerte secreto que el fallecido se llevó a la tumba. La famosa declaró hace algunos meses que el creador de exitosas novelas y ella tuvieron un romance del que muy poca gente se enteró, pese a que al momento de su muerte él se encontraba en compañía de otra mujer.

Se trata del afamado productor Nicandro Díaz, quien falleció el 18 de marzo de este 2024 luego de tener un accidente en motocicleta mientras circulaba por la carretera costera de Cozumel, Quintana Roo. Aunque en ese momento 'Nic' se encontraba en compañía de su novia, Mariana Robles, tiempo después la actriz mexicana Tanya Vázquez dejó entrever que ella había sido el último amor del fallecido.

Tanya Vázquez ventiló que tuvo un romance con Nicandro Díaz

Después de todas las controversias que causaron sus declaraciones y que la propia Mariana le pidiera no seguir insinuando su romance, ahora Tanya llegó al programa Venga la Alegría y mandó un fuerte mensaje. La exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy manifestó que no desea ni tiene porqué dar explicaciones de lo que anteriormente dijo sobre Nicandro: "Cada quien tiene la versión que quiere tener", expresó al iniciar la entrevista.

Acto seguido, la originaria de Acaponeta, Nayarit, se negó a enviarle un mensaje a Robles: "Yo no tengo que dar explicación de nada, no tengo porqué responderle a nadie". Y cuando se le preguntó si se había enamorado de Díaz, así respondió la actriz: "Yo estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi hija, es el gran amor de mi vida". Además, Vázquez respondió a quienes siguen esperando que explique qué fue lo que tuvo con el productor de Amores Verdaderos.

Yo digo lo que yo quiero, a mí no me gusta que me pongan palabras en mi boca que no son, yo tengo mi estilo para responder".

Y de forma contundente, Tanya agregó: "Yo siempre he dicho, la prensa siempre ha respetado mucho a mí persona y yo también a la prensa, tú me haces preguntas y yo encantada, yo sabré qué respondo, amor y paz, no tengo qué darle explicaciones a nadie". Finalmente, la nayarita envió un mensaje de despedida a Nicandro a través de VLA: "Yo lo que puedo decir es que todo mi corazón hasta el cielo, el tema para mí está cerrado".

