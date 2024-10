Quedaría en silla de ruedas: Actriz de Televisa abandona obra por terrible problema de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Alma Cero, recientemente ha confesado que en un futuro cercano, y de no cuidarse apropiadamente, podría quedar en silla de ruedas, debido a sus terribles problemas de salud. Debido a esta lamentable situación, la estrella ha tomado la complicada decisión de abandonar la obra de teatro en la que se encuentra, el musical Lagunilla Mi Barrio.

Hace dos años, cuando se presentó la obra al lado de 'Albertano', Violeta Isfel y muchas otras celebridades, Cero reveló que llevaría el personaje de 'La Jarocha', la cual tiene un papel muy importante y se le puede ver haciendo impresionantes coreografías, en las que hace cargadas espectaculares que sorprenden a los miles de asistentes. Todo esto requiere de muchas horas de ensayos y esfuerzo físico, que al final fue lo que terminó por complicar su estado.

Lamentablemente en una entrevista para De Primera Mano, la reconocida actriz confesó que debe de renunciar a la obra y salirse, debido a que desde hace mucho tiempo padece de dos hernias discales, que ahora le están pasando factura y le impide brindar el nivel de actuación y baile que requiere el espectáculo que realiza sobre el escenario, destacando que le pesa mucho: "Por motivos de salud, tengo dos hernias discales, dejo la obra. La dejo por motivos totalmente de salud".

La intérprete de 'Rosa Aurora', personaje de la famosa sitcom, María de Todos los Ángeles, declaró que ella ante su amor por el teatro y fascinada por el personaje, aceptó ser parte del elenco, pero que no debió de hacerlo o modificarle el show a uno en el que ella no corriera riesgo por sus hernias, y ante esto ahora es que paga el precio: "No debí haber aceptado hacer esos bailes en Lagunilla. Los hice con todo el amor del mundo y porque así somos los actores; no nos importa mucho nuestra salud y nos aventamos".

Finalmente, negó rotundamente que tenga problemas con alguien de la obra, ya sea el productor o sus colegas, pero debe salir ya que en caso de continuar, en un futuro cercano no podrá mantener ese ritmo y tendría consecuencias graves, como por ejemplo el quedar en silla de ruedas: "No quiero estar en una silla de ruedas en 10 años. Yo dejo Lagunilla desde la gratitud. Yo sé que van a seguir, pero ahorita lo más importante es seguir cuidándome mi salud".

