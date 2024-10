Televisa, de luto: Tras 'secuestro', muere cantante y filtran macabra enfermedad que lo destruyó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exconductor del programa Hoy, quien desarrolló toda su carrera en Televisa, revela detalles del duro alcoholismo contra el que luchó un querido actor y cantante, quien falleció hace 5 años víctima del cáncer. Se trata de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien en su canal de YouTube respondió a preguntas de sus seguidores, siendo una de ella si alguna vez se puso una 'borrachera' con nada más y nada menos que José José, quien murió en septiembre del 2019.

"Sí me llegué a empedar con mi hermano José José. La última vez que hablé con él estaba grabando la serie 40 y 20", reveló el conductor. "Queríamos cerrar una de las temporadas con José José y a ver si iba, ya estaba delicadón y me contestó porque me lo pasó la mánager, ya lo veía muy apagadón", mencionó, asegurando que por ese motivo desgraciadamente ya no pudieron grabar ese capítulo para la serie de Televisa.

José José (QEPD)

Finalmente, 'El Burro' señaló que en un momento el cantante le hizo fuertes confesiones sobre el alcoholismo que padecía, mismo que contribuyó a su rápido deterioro de salud. El exconductor del programa Hoy contó que en un restaurante de mariscos de la CDMX coincidieron y ahí fue que el 'Príncipe de la Canción' le contó acerca de su enfermedad. "Hablamos de su alcoholismo y todo, hace muchos años, y me alcancé a echar unas cubas con José José".

Y agregó que aunque no las iba a ventilar, sí le llegó a contar que la bebida y sus adicciones lo llevaron a tocar fondo: "Yo lo veía bien en ese entonces. él me contaba cosas muy fuertes, que aparecía en un coche dormido, en una banqueta", reveló. Como se recordará, José José perdió la vida el 28 de septiembre del 2019 a los 71 años por complicaciones del cáncer de páncreas con el que luchaba. Antes de morir, el también actor de telenovelas como La fea más bella sufrió de un rápido deterioro de su salud debido a sus adicciones del pasado, perdiendo peso y la voz.

José José (QEPD)

En su momento, se dijo que el intérprete de El Triste y La nave del olvido había sido secuestrado por su viuda Sara y su hija Sarita en Miami, Florida, donde pasó sus últimos días. Los hijos que tuvo con su exesposa y actual heredera universal, Anel Noreña, denunciaron que presuntamente ellas lo habrían descuidado para presuntamente quedarse con su herencia. Después de años de conflictos entre ambas familias, en 2021 se dictaminó que Anel se quedaba con todo, poniendo un fin a la tormentosa polémica.

