¿Tríos y drogas? Ricardo Margaleff confiesa la verdad de la polémica boda de Daniela Luján

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Daniela Luján ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que el pasado fin de semana por fin celebró su boda con Mario Monroy, un evento que se volvió viral debido a la cantidad de famosos que estuvieron presentes. Desafortunadamente se reportó que hubo sustancias ilícitas y algunos otros excesos durante su enlace matrimonial.

Con el fin de saber qué había sucedido realmente, la prensa cuestionó al actor Ricardo Margaleff sobre el gran día de su compañera y amiga y de forma contundente negó la presencia de drogas en esta fiesta. Mientras charlaba con distintos medios de comunicación, Ricardo negó tajantemente esta información; y por su parte, Faisy no perdió la oportunidad de bromear con el polémico tema.

Está muy cañón, o sea, la verdad, qué ganas de enlodar, de verdad, un momento tan lindo, estuve yo con mi esposa ahí y había muchos amigos, de muchos años que no se meten nada, nada, nada", recalcó Margaleff.

Aprovechando que Faisy pasaba por el lugar, el exconcursante de ¿Quién es la máscara? explicó: "Me están diciendo lo de la boda de Daniela Luján, que dieron chocohongos". Y con su característico sentido del humor, el conductor estelar del programa Me caigo de risa respondió: "Yo no fui porque allá, puros tríos, y pura orgí... rarísima, y chocohongos".

Posteriormente, Margaleff lamentó que las notas sobre un evento tan bonito de sus amigos, se enfocara en este tipo de cuestiones, que, según su versión, son falsas. "Buenas personas, estaban los papás de Daniela, los papás de Mario, o sea, había niños, o sea, de verdad, me parece sorprendente que cada día la cuestión periodística del entretenimiento se convierte en un circo, que, además, circo que está completamente infundado", destacó.

Finalmente, el histrión recalcó que la fiesta estuvo increíble y llena de momentos especiales para la pareja y sus invitados. "Los que estuvimos ahí, la verdad es que contamos con la fortuna, estaba hace unos minutos mandando un comentario a una publicación que hicieron Daniela y Mario, diciendo que la gente que estuvimos ahí no nos metimos absolutamente nada y además fue un día lleno de buena vibra, de buena onda, en donde ellos compartieron todo el amor que se tienen", afirmó.

Fuente: Tribuna