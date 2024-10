Cazzu confirma que Christian Nodal le mintió sobre Ángela Aguilar: "Dijo que no había alguien más"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Cazzu se encuentra en todos los titulares de la prensa debido a que este jueves 31 de octubre, por primera vez, decidió compartir información de su ruptura con Christian Nodal y contó el infierno que vivió a raíz de que su exnovio se casó rápidamente con su ahora esposa, Ángela Aguilar. La trapera argentina fue tajante en sus declaraciones y se lanzó contra la hija de Pepe Aguilar, a quien le pidió no volver a hablar de ella.

Luego de que Ángela señalara que Cazzu y más personas ya estaban enteradas de su noviazgo y luego matrimonio con el sonorense, ahora la 'Nena Trampa' compartió que estas declaraciones son una absoluta mentira: "Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen de una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. Se sugiere que yo fui parte del plan, lo cual... es mentira", dijo en el podcast PLP.

La intérprete de éxitos como Mucha Data explicó que decidió salir a hablar hasta ahora porque no está de acuerdo con las declaraciones que ha hecho la ahora esposa de Nodal: "He soportado en silencio, mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente y yo guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguí mi trabajo y maternaba a una bebita de 8 meses", expresó provocando las lágrimas de su amiga La Joaqui.

Siento la necesidad de poner un límite".

Cazzu confirmó ante los micrófonos que fue gracias a los medios que ella supo que Christian ya estaba en un nuevo noviazgo: "Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla; a mi me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no". Y la gota que derramó el vaso fue que la argentina también mencionó que ella no se esperaba una traición así por parte de Ángela:

Yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Fue una gran sorpresa, no hice nada al respecto, simplemente lo acepté".

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, aseguró que le resultaba doloroso salir a exponer este tema a la prensa pero cree necesario exponer su verdad de forma pública: "Habló de mis sentimientos, no sabe cómo yo la pasé, dice que no se rompió un corazón y que nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón , fue un proceso muy doloroso", dijo y le exigió a Ángela que no vuelva a hablar de ella.

La única autorizada para hablar de mis sentimientos soy yo", dijo contundente.

"Se hizo todo mal", agregó Cazzu pero resaltó que ella jamás se intervino en la relación de su ahora exnovio, por lo cual le pide a ambos que no la sigan involucrando en mentiras. Incluso, la argentina insinuó que Christian la pudo haber engañado desde mucho tiempo antes: "Quien sabe si yo estaba embarazada, si acababa de parir, la historia que yo conocía hace muchos días se convirtió en una mucho peor", declaró la trapera.

Fuente: Tribuna