Cazzu llama mentirosa a Ángela Aguilar y reclama traición con Christian Nodal: "Soporté en silencio"

Ciudad de México.- La famosa trapera argentina Cazzu nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa pues tras mantenerse en silencio durante meses, ahora ha comenzado a compartir detalles de lo que fue su separación de Christian Nodal. En el adelanto de un podcast que se estrenará este mismo jueves 31 de octubre, la también modelo confirmó que ella no estaba enterada de la relación que tenía el padre de su hija Inti con Ángela Aguilar.

Luego de que la hija de Pepe Aguilar asegurara que "todos" a su alrededor estaban enterados de su compromiso y posterior matrimonio, ahora Cazzu dijo que ella no estaba enterada de este tema y contó cuál fue la razón por la que no hizo ninguna declaración al respecto: "Hace unos meses de una separación medio conflictiva y muy pública que se tornó, como un universo paralelo. Mantuve silencio por todo este tiempo porque me parecía lo correcto", inició la rapera.

No obstante, la ex de Nodal externó que su molestia surgió al enterarse de las declaraciones de la cantante de regional mexicano con la ABC, quién aseguró que las personas involucradas con Nodal "estaban al tanto de todo". Al respecto, Cazzu recalcó: "Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de esas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento".

Cazzu desmintió declaraciones de Ángela Aguilar

En este sentido, la estrella argentina recalcó: "Y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento con la alzada de refutar por completo y decir que es mentira". Conjuntamente, Cazzu lamentó que las declaraciones fueron realizadas por Ángela, a quien directamente tachó de mentirosa:

Y la gravedad que me parece de esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, por qué sale de notas por ahí, la gente dice cualquier cosa, se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio", manifestó.

Por último, la llamada 'Nena Trampa' señaló que durante todo este tiempo que guardó silencio, se dedicó por completo a su hija Inti, a pesar de la delicada situación, refutando la versión de Ángela en la que mencionaba que "a nadie se le rompió el corazón". Cazzu hizo hincapié en que mientras Nodal y su esposa hacían los preparativos de su boda, ella se encargaba sola del cuidado de Inti y buscaba un nuevo hogar para ambos.

Un silencio que ha sido público porque adentro, lo que la gente recibe como silencio, fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana, mente y mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio y en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba", remató.

Fuente: Tribuna