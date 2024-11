"Estaba cubierto de calcio": Paulina Mercado reconoce que temió por su vida debido al tumor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paulina Mercado se encuentra en fase de recuperación después de haber sido operada por un tumor en la garganta. A un mes de esta cirugía, De Primera Mano la contactó para ponerse al tanto de su estado de salud. Con mucho sentido del humor, rescató el viejo dicho que dice: "Mala hierba nunca muere", por lo que aseguró que aún le queda mucho tiempo por delante.

Contó, de manera cronológica, cómo fue su experiencia tras recibir el diagnóstico. Según dijo, al inicio pensaron que el tumor era maligno debido a la forma y el tamaño de éste. "Estaba cubierto de calcio. Estaba muy duro". Por consiguiente, retirarlo suponía un reto y un posible daño a las cuerdas vocales. Mientras decía esto se percibió que su voz sonaba un poco rasposa. No obstante, aclaró que está tomando terapia y realizando ejercicios para que su tono vuelva a la normalidad.

Luego de que todo salió bien en el procedimiento quirúrgico, la presentadora de televisión se mantuvo en reposo desde casa. Sin embargo, mencionó que la inactividad no es una situación que le complazca, pues ella necesita estar en constante movimiento. Debido a que no podía salir, arregló cada desperfecto de su casa y se entretuvo en tareas domésticas como ordenar la ropa de Juan Soler por color. "Me cuesta mucho estar en paz", confesó.

Añadió que adora trabajar y anhelaba volver a su rutina. "Amo Imagen, es mi casa. Extrañaba mucho andar por ahí y sobre todo conectar con la gente". A raíz de esta necesidad de retomar sus actividades laborales decidió adelantar el proceso, así que ya se encuentra laborando.

Sobre qué lección se lleva de esta vivencia, Mercado subrayó que a lo largo de este camino aprendió más de una cosa. La primera es olvidar esa vieja creencia de que hay mucha vida por delante. "Es increíble que tenemos que esperar a que algo nos pase (...) y no hacemos lo que queremos en la vida". Por otra parte, hizo hincapié en lo importante que es realizar chequeos médicos constantes. Si bien reconoció que ella no tenía este hábito, a partir de ahora le da el valor que se merece, pues un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Mercado aprendió a ver la vida desde otro enfoque

Fuente: Tribuna