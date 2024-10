Gala Montes, contundente, da una fuerte respuesta a Adrián Marcel y 'La Mole' tras burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Gala Montes ha tenido que salir a demostrar que es una mujer contundente al momento de defenderse y no dejarse de nadie, debido a que no tuvo reparo al usar sus redes sociales para darle una fuerte respuesta a su denominado némesis, Adrián Marcelo, y a su socio, Iván 'La Mole' Fermatt, ante sus más recientes burlas por sus comentarios en sus respectivas cuentas de X, antes conocida como Twitter.

Hace poco, en una entrevista, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, respondió a que sí ha valorado el interponer una demanda en contra de Adrián por su violencia dentro del reality show de Televisa, pero que quiere ver todo ese proceso con calma, y no ha podido por todo su trabajo: "Como tengo que trabajar, no he tenido tiempo, pues es difícil... Ahorita hice un ajuste en mi vida, dije: 'No quiero ir tan rápido, vámonos despacio con esto'".

Inmediatamente, en cuanto el presentador de Multimedios vio esto, le respondió a través de sus redes sociales que llevaba el cinismo muy lejos, pues sus declaraciones debieron de ser muy indignantes y duras para las mujeres que sí sufrieron violencia, retomando su postura de que no hizo nada malo: "Lo que debe sentir una mujer VERDADERAMENTE violentada al escuchar esto, no me lo quiero ni imaginar. Es cinismo llevado al extremo. Lo escucho y no lo creo".

Pero, no solamente Adrián decidió burlarse de Gala y la gran fama que está teniendo en estos momentos, pues su colega de Hermanos de Leche, 'La Mole', también lo hizo, pero se fue en contra de su más reciente tema, Tacara, compartiendo una imagen de que estaba esperando el camión y ya quería que llegara: "Estoy aquí en constituyente de Nuevo León esperando el camión y no pasa. ¡¿Hasta cuando va pasar?! Por qué tengo trabajo Chin...".

Ahora, poco después de ambos ataques directos en contra de la joven actriz de El Señor de los Cielos, esta no ha tenido reparo alguno en pronunciarse también en contra de estos y simplemente hizo un post en el que compartió un gif de la reconocida 'Georgina George', la líder de las 'plásticas' de Chicas Pesadas, con su muy icónica frase en la que expresa que no pueden olvidarla y solo hablan de ella: "¿Porqué estás tan obsesionado conmigo?".

Fuente: Tribuna del Yaqui