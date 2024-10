Geraldine Bazán manda contundente recadito a Irina Baeva tras arremeter contra su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que la polémica actriz de origen rusa, Irina Baeva, habría regresado con Gabriel Soto, recibió duros comentarios por parte de Rosalba Ortíz, contra la cual no dudó en arremeter fuertemente. Al tratarse de su madre, Geraldine Bazán en una reciente entrevista optó por actuar de manera tranquila e inesperadamente le mandó un contundente recadito a la joven estrella de Televisa.

Doña Rosalba, durante una entrevista con Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, declaró que consideraba que la relación entre Irina y el galán de novelas como Mi Camino Es Amarte, es pura publicidad, para que la rusa siga en el foco del público y sea relevante: "Hay personas que no aceptan que se terminó, y siguen esperando el regreso. Hay personas que no quieren estar solos, o no pueden, o no les alcanza el presupuesto para vivir solos, mantenerse solos. Yo lo que digo, mi hija siempre ha quedado como una dama. Nada más".

Ante esta situación, la protagonista de Vino El Amor, por el mismo medio que Rosalba, declaró que a ella no le importaba la opinión de la madre de la exparticipante de La Casa de los Famosos, y menos porque jamás en su vida la había visto, así que solamente dejaba a un lado sus comentarios sin que realmente le importe lo que piensa: "A tercera personas que no conozco y nunca he visto, yo creo que hay que aprender a tomar las cosas de quien viene".

Tras esto, la actriz de Corona de Lágrimas 2, al ser entrevista por el matutino de TV Azteca, a lo dicho por Irina, le externó a la prensa y de forma muy directa a la originaria de Rusia que ella no se hace responsable de las acciones de los demás, y cada quién hace lo que considere que está bien para ellos y no piensa meterse en esa polémica: "Yo no me puedo hacer responsable de los comentarios que haga alguien, yo creo que ya todos somos adultos y cada quien debe ser responsable, imagínate yo hacerme responsable de cada cosa que haga alguien".

Finalmente, de manera muy contundente afirmó que ella está concentrada en los proyectos profesionales y personales que tiene, como para darle más foco a algo que realmente a ella no le parece para nada importante en su vida, así que no le daría más foco a la mencionada polémica: "Yo me enfoco en lo mío, en mis hijas, en mi trabajo, en mi y eso es todo lo que te puedo decir. No hablar de eso, porque es darle más juego a algo que la verdad yo estoy enfocada en otras cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui