'La Mole' no perdona y se burla de la canción de Gala Montes en redes sociales

Ciudad de México.- Gala Montes incursionó en la industria musical. Tras salir de La Casa de los Famosos acompañó en el escenario a Paty Cantú durante uno de sus conciertos. Poco después se aventuró a publicar una canción, titulada Tacara, en la cual aborda la violencia de la que son víctimas las mujeres en México. La pista fue recibida con burlas y memes; no por el mensaje social que envía, sino por la forma en la que la actriz interpreta la melodía.

En la canción, Gala resalta la importancia de alzar la voz contra las agresiones y desigualdad de género que queja a las mujeres. Una de las frases más repetidas en el tema es: "¿Hasta cuándo va a pasar?", misma que ha sido utilizada en TikTok y X para hacer chistes. A esta tendencia se sumó Iván 'La Mole', mejor amigo de Adrián Marcelo, quien escribió varios mensajes con tono sarcástico hacia la joven celebridad.

Entre los más populares se encuentra: "Estoy aquí en constituyente de Nuevo León esperando el camión y no pasa !! Hasta cuando va pasar !!! Por qué tengo trabajo Chingao"; "Hasta cuando!!! …. Vamos a tener el fútbol que nos merecemos en México". Sus seguidores no tardaron en captar el sentido cómico y no dudaron en seguirle el juego. Hasta el momento, Montes no se ha pronunciado acerca de las burlas que se han vertido en Internet.

Por el contrario, se ha centrado en explicar el contexto de Tacara. Según contó en una entrevista, la realidad en México para las mujeres es difícil. Por ello, su canción pretende dar soporte a todas aquellas que sufren algún tipo de violencia. "Que sepan que no están solas, que sientan mi apoyo y el de tantas otras", manifestó. En su letra intentó impregnar la sensación liberadora que da denunciar los abusos y apuntó que, al hacerlo, se puede "lograr un cambio significativo".

Pese a que la intención del sencillo es abogar por el fin del maltrato, lo cierto es que la audiencia lo tomó a broma. "Increíble canción! La puse de alarma y me levanto 1hora antes de que suene"; "La rola no esta tan mala, solo hay que bajarle todo el volumen"; "una buena letra, una buena edición, una buena artista, esto es todo lo que le falta a esta canción", se puede leer en la sección de comentarios.

