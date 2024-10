La sacaron del clóset: Tras cáncer y retiro de Televisa, villana de novelas se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las novelas, que se enfrentó al cáncer de mama y que fue saca del clóset filtrándose su supuesto romance con productora, regresa a la pantalla de Televisa y sorprende haciendo fuerte confesión en el programa Hoy. Se trata de la primera actriz Daniela Romo, quien volverá a los melodramas con Amor Amargo luego de realizar su último proyecto en 2021 con la telenovela Vencer el desamor.

La también cantante tiene casi cuatro décadas trabajando en la empresa de San Ángel y sus melodramas más exitosos han sido No temas al amor, Déjame vivir, El camino secreto, Balada por un amor, Si Dios me quita la vida, El manantial, Alborada y Sortilegio. Pese a su enorme trayectoria, actualmente Daniela ya no cuenta con contrato de exclusividad, por ello ha aparecido varias veces en TV Azteca a través de entrevistas en Ventaneando y Venga la Alegría.

Asimismo, Daniela no ha estado ausente de los escándalos y uno de los más fuertes gira entorno alrededor de su sexualidad. Resulta que la intérprete de temas como Yo no te pido la luna fue sacada del clóset desde hace un tiempo pues se asegura que tuvo una relación lésbica con Tina Galindo, fallecida productora de teatro con quien mantuvo una cercana relación desde hace años.

Daniela Romo luchó contra el cáncer de mama

Romo se encuentra a nada de volver al Canal de Las Estrellas con el melodrama Amor Amargo, cuya presentación oficial a la prensa se realizó recientemente y ahí se dio la sorpresa de que la primera actriz cantaría el tema principal. En una entrevista con el programa Hoy, Daniela compartió lo que significa para ello este proyecto: "En la vida las cosas se dan y se dan de una manera mágica", declaró la famosa de 65 años.

Y sobre la canción que canta en la novela, la intérprete mencionó: "El día que lo grabé me sentí muy a gusto de poder manifestar muchas de las cosas que es Leonor (su personaje)". Asimismo, Romo declaró que si ella tuvo algún amor amargo en su vida: "No, el verdadero amor no tiene amargura, quizá los recuerdos pueden ser amargos pero el amor cuando es amor, no es amargo, los recuerdos luego sí te amargan la vida".

Por otro lado, Daniela habló de lo que piensa del Día de Muertos, tras perder a su madre Tere Corona durante la pandemia y meses atrás a Tina Galindo: "Aunque a veces te dé tristeza, esto es una tradición hermosa de la vida y uno tiene que aprender a saber que hay una finitud, y a veces vivimos como si fuéramos eternos".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy