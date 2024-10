Lele Pons revela detalles de la exclusiva fiesta de ‘Soltera’ organizada en su casa junto a Shakira

Comparta este artículo

Miami, Florida. — La influencer y cantante Lele Pons compartió en una reciente entrevista detalles sobre la íntima reunión organizada en su casa para celebrar el lanzamiento de Soltera, el más reciente sencillo de Shakira, evento que se ha posicionado como una de las fiestas del año. La venezolana relató que, aunque inicialmente se planeaba realizar en el domicilio de Shakira en Miami, ella misma se ofreció a ser la anfitriona para facilitar la logística y permitir que la barranquillera pudiera enfocarse en disfrutar de la velada.

Yo quería que ella se enfocara con todo el mundo y yo hiciera, tú sabes, como las cosas de la cena, esto, y que ella hablara con todas las invitadas, por eso lo hice en mi casa”, comentó Lele, quien estuvo acompañada de un equipo de organización que ayudó a que el evento fuera un éxito. Entre las invitadas estuvieron reconocidas figuras del entretenimiento como Danna Paola, Belinda y Kenia Os, quienes compartieron una noche de baile, música y celebración. Te podría interesar Guaynaa ¿Se divorcian? Guaynaa responde a infidelidad a Lele Pons y revela si se separan en 'VLA'

Guaynaa Guaynaa y Lele Pons desmentirían infidelidad; 'Amante' del cantante expondría la verdad

Además, Lele explicó que la lista de invitadas se mantuvo limitada para preservar la atmósfera íntima y aseguró que, aunque hubo muchas interesadas, solo asistieron quienes estaban destinadas a formar parte de la experiencia. “Fue algo muy bonito, especial y muy íntimo”, declaró, resaltando la cercanía entre las asistentes. Para la venezolana, esta reunión no solo fue una oportunidad para fortalecer su vínculo con Shakira, sino también para reforzar su amistad con otras figuras del medio, como Belinda, quien ha mostrado su apoyo hacia ella tras una reciente caída en la Semana de la Moda en París.

Al hablar sobre su relación con la intérprete de Monotonía, Lele expresó lo mucho que ha aprendido de Shakira en los aspectos profesional y personal. “Ella me ha enseñado todo: baile, canto, ser buena madre, buena amiga, buena artista, buena humana, todo”, compartió, subrayando la admiración que siente por la colombiana, a quien describe como una mentora.

Por otro lado, Lele aprovechó para desmentir los rumores de una crisis en su matrimonio con el cantante Guaynaa. La también sobrina política de Chayanne aseguró que, aunque por el momento no enfrenta problemas, no descarta que en algún punto pueda suceder. “Yo estoy bien, no sé el próximo año, no sé, no se sabe”, bromeó, dejando entrever que vive una etapa feliz y tranquila en su vida.

La velada en casa de Lele Pons para celebrar Soltera ha pasado a ser un momento memorable en el medio artístico, marcado por la camaradería y el empoderamiento femenino, y consolidando la amistad entre algunas de las figuras más destacadas de la industria.

