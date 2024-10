¿Liam Payne pudo salvarse? Revelan que ya habría sufrido una sobredosis; lo resucitarían

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que el joven cantante de origen británico, Liam Payne, en realidad sí pudo haberse salvado, debido a que ha salido nueva información sobre este polémico caso ante su terrible muerte al caer de un balcón, en el que revelaron que el joven cantante ya habría tenido una sobredosis, que incluso llevó a que médicos lo resucitarían, y de haberse tomado las medidas necesarias, todo esto podría haberse evitado, según fuentes.

El miércoles 16 de octubre, el mundo entero quedó en completo shock cuando medios argentinos confirmaron el inesperado deceso del exintegrante de la boy band, One Direction, después de que este cayera desde el balcón ubicado en la habitación del tercer piso del hotel Casasur Palermo. Después de la mencionada información, comenzó a circular una serie de rumores sobre lo que realmente habría pasado, y teorías de que incluso habría querido quitarse la vida y se lanzó él, no que se habría caída.

Ante los reportes preliminares de la autopsia del intérprete de temas como For You, al lado de Rita Ora, señalaron que su causa de muerte fue a causa de las múltiples lesiones y hemorragias internas, además de que en sus exámenes toxicológicos salió que tenía varias drogas en su sistema, como cocaína rosa. Sin embargo, recientemente oficiales argentinos declararon que se recuperó el video del hotel en el que claramente se ve la caída, que supuestamente fue causada por un desmayo del cantante, no por un empujón o porque se lanzara, quedando en claro que fue un accidente.

Liam luchaba contra las adicciones desde hace años. Internet

Pero ahora, nueva información proveniente de Page Six, declara que el intérprete de What Makes You Beautiful, en el pasado ya habría estado a punto de perder la vida por una sobredosis, lo que ocasionó que en más de una ocasión señalaran que fuera resucitado. Ante esto, señalaron que se pensó en meter a Liam en una clínica de rehabilitación para tratar de salvar su vida y alejarlo de las sustancias nocivas para la salud.

Según lo informado por la fuente al medio estadounidense, el que fue mánager de Liam decidió retrasar su tratamiento para librarlo de las drogas, lo inscribió para que fuera parte del programa Building The Band, que es realizado por Netflix, lo que preocupó a varios, aparentemente: "Su mánager lo presionó para que hiciera el programa y hubo muchos mensajes de texto preocupados entre nosotros. Estábamos en shock, no había forma de que él estuviera en condiciones de hacer eso".

De igual forma, la fuente declaró que el joven tenía tiempo que se estaba alejando de amigos, familia y todo aquel que lo quería ayudar, haciendo cada vez más difícil el mantenerse cerca para cuidar de él: "Liam, en los últimos meses, se había vuelto aislado, lejos de (quienes) lo cuidaban y que habían estado tratando de ayudarlo durante mucho tiempo". Finalmente, aseguró que su decaída fue tras la separación de One Dirección pues fue el más afectado: "Estaba desconsolado y nunca se recuperó del todo. Estaba perdido sin sus hermanos".

Liam con su novia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui