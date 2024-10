Marie Claire Harp le manda mensaje a Marcela Mistras tras afirmar que no es feliz cómo ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes, Marie Claire Harp ha decidido finalmente poner un alto a todo el escándalo y le manda un fuerte mensaje a la reconocida cantante y presentadora, Marcela Mistral, por haber afirmado que no es feliz cómo ella, porque no tiene la misma vida que ella, en el que está casada y con hijos. Hace un par de meses se ha dicho que Marcela la acusa de querer robarle a su marido, Poncho de Nigris.

Después de que la presentadora de Bandamax mediante uno de sus lives en TikTok y gritando hacía la cámara, para que quedara muy en claro, afirmó que a ella no le interesa en lo más mínimo el tener una relación con el galán de origen regiomontano, que tiene mejores prospectos: "Que no me gusta tu marido ni me gustará, no te voy a quitar a tu marido. En las entrevistas da por hecho que yo como que me quise ahí (meterme) , ¡qué te pasa, ni al caso!".

Ante este situación, varias semanas después de las declaraciones de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Marcela destacó que ella no quiere estar más involucrada en esta situación y prefiere mantenerse apartada de todo lo que sucede con el tema: "Es una guerra que ya me di cuenta que va a ser de nunca acabar. Un tira y dame totalmente innecesario. Yo dejé este tema atrás hace un año. Son dos contra uno y la verdad yo prefiero retirarme".

Finalmente, en su podcast de Parejas Disparejas, destacó que ella solo le desea que muy pronto encuentre la felicidad y llegue al altar, encontrando finalmente con quien formar una familia tan bella como la de ella: "Es importante ya detener esto, porque es innecesario. Yo en mi corazón para esta niña, para Marie Claire, es que le vaya súper bien. Que siga teniendo mucho éxito, mucha chamba, que si se casa algún día, sea súper feliz. Que encuentre toda la alegría porque yo le deseo eso".

Por ese motivo, la exhabitante de La Casa de los Famosos México declaró que estaba cansada de esto y solo quiere llegar a firmar la paz, y esperaba que ella entendiera que el no tener un matrimonio ni hijos, no la hace infeliz, pero que lo tomará como una bendición futura y le desea que siga así de feliz: "Vi que me deseó felicidad porque yo no estoy casada ni tengo hijos. Lo que puedo decir es que una persona que no tenga un matrimonio, que todavía Dios no le haya permitido tener hijos, no significa que no sea feliz. Soy muy feliz, pero igual le agradezco".

Fuente: Tribuna del Yaqui