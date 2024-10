"Me verán con él": Andrea Legarreta confirma su amor por sobrino de Pepillo Origel; adiós Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta dio la cara a la prensa la tarde de este jueves 31 de octubre y respondió de forma contundente a los rumores que hay sobre su vida sentimental, luego de que fuera captada al lado del sobrino de Pepillo Origel en un concierto de Alejandro Fernández. De una vez por todas, la también actriz confirmó todo el cariño que siente por este joven influencer y se declaró abierta al amor.

Como se sabe, Andy y Luis Carlos Origel acudieron juntos a la Monumental Plaza de Toros México el pasado fin de semana y en las imágenes que circulan en la red se les puede ver bastante felices y cariñosos. Ante esta situación, la titular del programa Hoy hizo frente a los rumores sobre su presunto nuevo romance y manifestó que tiene mucho amor por Origel, pero recalcó que solo son amigos.

Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explico más?", dijo Legarreta.

La madre de Mía Rubín dijo estar acostumbrada a las teorías sobre su vida privada, por lo que señaló que es consciente de que, al salir con algún amigo, puede dar pie a este tipo de notas. "La verdad es que, al final, sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular... nos adoramos y seguro me van a seguir viendo con él", afirmó la actriz de novelas como ¡Vivan los niños!.

Andrea Legarreta y Luis Carlos estuvieron juntos en un concierto

Y para terminar con las dudas, Andy expuso que Luis Carlos también es gran amigo de su exmarido, Erik Rubín, pues trabajó con ellos como coach de fitness en el gimnasio del que son dueños. "Es más Erik tiene fotos con él, en Tulum haciendo ejercicio, estuvo durante muchos años con nosotros en Comando", aseguró. Por otra parte, Legarreta bromeó con la prensa al asegurar que aunque en otras ocasiones rechazaba la posibilidad de volverse a enamorar, ahora ya está abierta en el terreno amoroso.

¿Estaría abierta a conocer gente?, sí... la verdad es que mis tiempos libres prefiero estar viendo una serie, acostada en la cama, con mis hijas, creo que de pronto si conoces a alguien por la vida, por el trabajo, por coincidencia, cuando no está esta intención forzada de ‘te quiero presentar a alguien’, de pronto puede ser que se dé", confirmó.

Por último, la también actriz puntualizó que, cuando entable una nueva relación, su pareja tendrá que aceptar su estilo de vida, incluida la presencia de Erik, pues luego de casi 24 años de matrimonio y la concepción de dos hijas, Mía y Nina Rubín, seguirán siendo una familia a pesar de su ruptura como pareja. Además de que compartió qué es lo que espera de su próxima pareja:

Que le gusten mis piernas, que sea respetuoso, no quiero alguien celoso, no quiero alguien que me cuestione, no quiero una relación tóxica".

