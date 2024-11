"No soy infiel": Christian Nodal niega traición a Cazzu y defiende a Ángela Aguilar en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, usó sus redes sociales para responder a las contundentes declaraciones que hizo Cazzu con respecto a que sí pudo haber una infidelidad por parte de él con su ahora esposa Ángela Aguilar. El intérprete nacido en Caborca aseguró frente a la cámara que las cosas fueron sacadas de contexto, pues afirma que nunca engañó a la trapera argentina.

Como se recordará, este jueves 31 de octubre la llamada 'Nena Trampa' rompió el silencio por primera vez desde que se separó de Nodal y confirmó que tiene dudas de que este la haya engañado con Ángela, pues la joven mexicana insinuó en una pasada entrevista que ella y Christian llevaban juntos varios meses juntos antes de que anunciaran públicamente su relación. A través del podcast argentino, Julieta Emilia Cazzuchelli también le suplicó a los ahora esposos que dejaran de hablar de ella.

Sin embargo, al cantante sonorense le pareció importar poco la petición que le hizo la madre de su hija Inti y hace algunos minutos se le fue con todo a través de un video en vivo de Instagram. Y es que el intérprete de temas como Ya no somos ni seremos insinuó que Cazzu mintió durante toda la entrevista que dio recientemente, ya que asegura jamás la engañó y su relación con ella acabó mucho tiempo antes de que iniciara su romance con la hija de Pepe Aguilar.

Podré ser muchas cosas, pero infiel no", mencionó Christian.

El nacido en Caborca también desmintió lo que dijo la estrella de 30 años, pues afirma que sí le avisó que estaba por iniciar una nueva relación sentimental: "Estuvimos en buenos términos, estamos de acuerdo con no estar de acuerdo, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta, yo le informé a ella, yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien". Cazzu mencionó horas antes que ella se enteró del romance de su ex por los medios de comunicación.

El sonorense también se mostró molesto porque Julieta manchó la imagen de Ángela al insinuar que fue la otra y dijo que él no podría presumir un romance que hubiera iniciado de esta forma: "Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación, la única plática fue para invitarla al Foro Sol… Yo no estaría orgullosos de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay", declaró Christian.

