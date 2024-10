'Ventaneando' destroza a Ángela Aguilar por mentirosa: "Fue muy atrevida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se hizo pública la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ambos cedieron la exclusiva a una revista de sociales, en la cual explicaron cómo fue que floreció su historia de amor. Poco después, el cantante compartió varias historias en Instagram en las que defendía su postura. De la misma manera, la hija de Pepe Aguilar concedió varias entrevistas en las que excusaba las decisiones que ambos tomaron. Para este punto, el público ya había escuchado la versión de dos de las partes, pero hacía falta oír a Cazzu.

Tuvieron que pasar varios meses para que 'Nena Trampa' se animara a contar su experiencia. Y de hecho, lo hizo para proteger su imagen, ya que la intérprete de Gotitas Saladas difundió una mentira que la involucraba, pues aseguró que los tres estaban enterados de lo que sucedía, por lo cual nadie fue engañado y tampoco hubo corazones rotos de por medio. La argentina refutó esta línea narrativa y afirmó que ella no sabía nada.

Desde luego, tal declaración llamó la atención de la audiencia y de programas de espectáculos. En Ventaneando retomaron este tema y reprobaron la actitud que ha adoptado Ángela respecto a una situación tan sensible. Al igual que el resto del público, ninguno de los conductores de TV Azteca le creyó a la cantante de 21 años que desde junio ha estado envuelta en polémicas al aceptar como pareja al sonorense, después de que éste abandonó a su familia que recién había recibido a la bebé Inti.

Para Pedro Sola el desarrollo del evento es bastante claro y no tiene otra explicación más que la infidelidad. "Yo creo que le pusieron el cuerno". También aseguró que lo que le hicieron pasar a la rapera fue muy desagradable. Recordemos que en ese momento, ella tenía pocos meses de haber dado a luz y pausó su carrera para maternar.

De la misma manera, Linet Puente criticó a Ángela. Desde su punto de vista, ella no tiene derecho de hablar de lo que sintió (o no) la otra parte. "Entiendo que Ángela quiera vivir su parte de la historia, pero hablar de lo que sientan los demás y si a los demás les dolió o no me parece muy atrevido, porque no sabes cómo se quedó la otra persona". La entrevista a Cazzu que se publicó este jueves es sólo un fragmento de la misma. De acuerdo con Pati Chapoy, el resto de dará a conocer próximamente.

