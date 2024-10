Llanto en Televisa: Encuentran muerto a galán de novela; viuda hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo se vistieron de luto el pasado 2023 debido a la inesperada muerte de un actor, quien recién comenzaba su carrera y estaba disfrutando del éxito de su primera novela. Se trató del también cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien apenas tenía 27 años cuando perdió la vida mientras descansaba en su casa.

Ahora que está próximo a celebrarse el Día de Muertos, su viuda Imelda Garza Tuñón fue cuestionada sobre qué estaba preparando para esta esperada fecha en la que se recuerda a quienes ya partieron de este mundo. La joven cantante compartió que al igual que el año pasado, en esta ocasión volverá a ponerle una ofrenda a su difunto esposo: "En la casa le vamos a poner un altar a Julián y a otros seres queridos".

La exparticipante de La Academia VLA narró a detalle qué es lo que ponen en la ofrenda de su fallecido marido, quien murió a causa de un infarto durante la noche del domingo 9 de abril de 2023: "Velas, me encanta poner los altares con muchísimas velas, me encanta hacer el camino de las flores de cempasúchil y que el camino dé hacia afuera, hacia el jardín naturaleza". Y sobre la comida que incluiría, Imelda dijo: "Le gustaban un montón de cosas diferentes, yo creo que le vamos a poner barbacoa".

Imelda Garza prepara altar de muertos para Julián Figueroa

Otro reportero cuestionó a Garza Tuñón sobre cómo se encontraba ella, a casi año y medio de haber perdido a su pareja. Por primera vez, la joven rubia reconoció que meses atrás estuvo saliendo con un hombre pero aclaró que no formalizaron la relación: "Él estaba muy ocupado, yo muy ocupada, siento que no va a poder fluir, ahorita estoy sola y estoy feliz", narró la viuda de Julián, quien grabó un solo melodrama en Televisa y se trató de Mi camino es amarte.

No, siento que por lo mismo dejamos de hablar, vas cortando relaciones".

Tristemente, Imelda confesó que sigue sin sentirse 100 por ciento lista para dar este paso luego de perder a su esposo: "No lo sé, no me he puesto a analizarlo y siento que a veces sí y a veces siento un retroceso", dijo y aclaró que jamás se dejará llevar solo por un sentimiento pasajero. Finalmente, Garza Tuñón confesó que a ella sí le molestó que semanas atrás inventaran la muerte de su suegra, Maribel Guardia.

Sí estuvo fuerte esa noticia, estuvo rara, estábamos en la casa y la acababa de ver y me empiezan a decir y yo ¿por?', son chismes que suceden... se lo tomó ligero, son cosas que pasan, es una tontería".

Fuente: Tribuna