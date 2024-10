Esta es la terrible causa de muerte de Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida cantante Madonna enfrenta nuevamente un doloroso momento tras la muerte de su hermano menor, Christopher Ciccone, a los 63 años. El deceso fue confirmado por un representante a la revista PEOPLE, quien informó que Christopher falleció "pacíficamente" el pasado viernes, acompañado de su esposo, Ray Thacker. Hay que señalar que esta pérdida marca un nuevo golpe para la familia Ciccone, que en el último año ha tenido que despedir a otros dos seres queridos: su hermano mayor, Anthony Ciccone, en 2022, y recientemente, su madrastra, Joan Gustafson Ciccone, quien falleció en septiembre a los 81 años.

Para quien no lo conozca, Christopher Ciccone, conocido no solo por ser el hermano de la Reina del Pop, sino también por su propio talento artístico y creativo, nació y creció en Michigan junto a sus hermanos. Desde joven mostró un interés por las artes, estudiando danza en la universidad antes de mudarse a Nueva York, donde se uniría a Madonna en el auge de su carrera musical. Durante la década de los 80, Christopher se convirtió en una figura fundamental para la artista, colaborando con ella en múltiples proyectos y desempeñándose como uno de sus bailarines y consultores creativos.

Hay que decir que la relación profesional entre Christopher y Madonna fue intensa y creativa. Participó como bailarín en los videoclips de éxitos como Everybody y Lucky Star, y fue uno de los encargados de crear algunos de los icónicos looks de la cantante durante esa etapa temprana de su carrera. Además de bailar y producir, Christopher incursionó en el diseño y la decoración, colaborando con su hermana en la creación de ambientes para sus viviendas. A petición de la cantante, se encargó de amueblar su apartamento en Nueva York, lo que dio inicio a una exitosa trayectoria en el mundo del diseño de interiores.

Sin embargo, la relación entre los hermanos no estuvo exenta de altibajos. En 2008, Christopher publicó el libro Life with My Sister Madonna, donde narraba su vida junto a la artista y revelaba algunas tensiones personales y profesionales. A pesar de las diferencias que surgieron a raíz de la publicación, ambos continuaron unidos por el lazo familiar y compartieron momentos de reconciliación en los últimos años.

La muerte de Christopher se suma a una serie de trágicas pérdidas que han golpeado a la familia Ciccone. En septiembre, Joan Gustafson Ciccone, la segunda esposa de su padre, Silvio Ciccone, falleció a los 81 años. Apenas unos meses antes, en febrero de 2022, la familia también despidió a Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna, quien murió a los 66 años tras padecer un cáncer de garganta y sufrir un fallo respiratorio.

A Christopher le sobreviven su esposo, Ray Thacker; su padre, Silvio Ciccone, y sus hermanos Martin, Madonna, Paula, Melanie, Jennifer y Mario, quienes ahora se enfrentan a un nuevo duelo.

Christopher Ciccone deja un legado significativo en el mundo del arte y el diseño. Su visión creativa, que combinaba la danza con la decoración y el estilismo, lo posicionó como un referente en estos ámbitos, más allá de su conexión con la famosa cantante. Su influencia en la imagen de Madonna y en la creación de algunos de sus momentos más icónicos es innegable.

Su muerte deja un vacío tanto en su familia como en quienes apreciaban su talento y capacidad artística. Los fans de Madonna también han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, recordando a Christopher como una parte integral de los inicios de la carrera de la artista.

En un comunicado, el representante de la familia agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y aseguró que Christopher partió en paz, rodeado de amor y afecto. Además, en una declaración realizada al Daily Mail, reveló que Christopher murió debido al cáncer. "El amado esposo de Christopher estuvo fielmente a su lado durante las etapas finales del cáncer que finalmente acabaría con su vida", apuntaló.

Con la muerte de Christopher, la familia Ciccone enfrenta otro duro golpe, pero su legado y su recuerdo seguirán vivos a través de sus aportes al arte, su carrera profesional y el impacto que tuvo en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

Fuente: Tribuna