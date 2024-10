Hija mayor de Pepe Aguilar estalla en celos por 'Cuídamela Bien': "Y yo, ¿qué fregados?"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace unos días, Pepe Aguilar logró conmover a México entero al lanzar el tema ‘Cuídamela Bien’, canción que le dedicó a Christian Nodal por casarse con su hija menor, la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’, si bien mucha gente lanzó tiktoks resaltando la belleza de la lírica, hubo una persona en específico que no estaba demasiado contenta con la canción y se trata de nada más y nada menos que de la hija mayor del charro, Aneliz Aguilar.

Si bien, para todos es fácil identificar a Ángela y a Leonardo, la realidad es que el cantante de Credo tiene una hija mayor, quien resalta por no haber se dedicado al negocio familiar, sino que ella optó por abrir su propio camino en el mundo de la moda como influencer, así como también estudió administración de empresas de entretenimiento. La joven tiene 1 millón de seguidores en Instagram y usualmente mantiene un bajo perfil lejos de las polémicas de su hermana y el resto de la dinastía.

Anéliz Aguilar explota por Cuídamela Bien

Créditos: Internet

Sin embargo, esto no deja de lado que no le moleste toda la atención que Ángela puede llegar a recibir, sobretodo y más importante, por parte de su padre, Pepe, quien como se mencionó antes, hace unos días lanzó el tema Cuídamela Bien. Según declaraciones del cantante de Por mujeres como tú, su hija mayor se habría encelado por una estrofa en específico, por lo que no evitó ir a reclamarle en cuanto tuvo la oportunidad.

Pepe Aguilar contó la anécdota durante su presentación en Despierta América, donde expresó que la estrofa que le trajo problemas con Aneliz fue: “Le quitaste al viejo la mejor mujer”, lo que provocó que la joven acudiera directamente a increparlo: “Dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’? Y yo qué fregados?”, destacó la influencer, a lo que el charro procuró evitar que la controversia continuara entre ambas hermanas.

El hijo de Flor Silvestre reveló que, para calmar la situación le dijo a su hija: “Le dije, yo no la compuse, hombre, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual”, le habría dicho a su hija. Finalmente, Pepe le dijo a Alan Tacher, que al tener hijos, debería comprender que ambos se les quiere de la misma manera; sin embargo, cada uno tiene una personalidad distinta. Y tú, ¿piensas que Pepe Aguilar ha mostrado mayor afecto por Ángela?

Fuentes: Tribuna