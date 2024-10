Madonna rompe el silencio tras la muerte de su hermano menor a los 63 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La icónica cantante Madonna rompió el silencio este domingo para despedir a su hermano Christopher Ciccone, quien falleció a los 63 años tras una dura batalla contra el cáncer. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la artista de 66 años compartió una serie de fotos que capturan momentos significativos entre ambos, así como un conmovedor tributo en el que reflexionó sobre su compleja relación y el fuerte lazo que los unía.

Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante mucho tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el statu quo", expresó la famosa en el inicio de su homenaje, recordando la infancia que compartieron y cómo encontraron en la danza una forma de conectarse y sobrevivir a la adversidad. Te podría interesar Madonna Esta es la terrible causa de muerte de Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna

Hay que señalar que, a pesar de haber tenido enfrentamientos en el pasado, principalmente tras la publicación del libro Life with My Sister Madonna en 2008, la cantante reveló que logró reconciliarse con Christopher antes de su fallecimiento. “Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos durante algún tiempo, pero cuando mi hermano se enfermó, encontramos el camino de regreso”, compartió la intérprete de Like a Prayer.

Pero eso no fue todo, pues en el emotivo texto, Madonna repasó cómo la danza los unió desde niños en su ciudad natal en el Medio Oeste, y cómo juntos decidieron mudarse a Nueva York, enfrentando las dificultades de la vida en la Gran Manzana mientras se sumergían en la música, el arte y el cine. “Bailamos juntos en el escenario al principio de mi carrera y, con el tiempo, él se convirtió en mi creativo director de muchas giras. Cuando se trataba de buen gusto, mi hermano era el Papa, y había que besar el anillo para obtener su bendición”, escribió.

La publicación de su libró ya mencionado causó una gran controversia en su momento, revelando aspectos íntimos de la relación de la cantante con su exesposo Sean Penn y arrojando luz sobre la tensa relación de Christopher con su hermana, lo que derivó en una larga ruptura entre ambos. Sin embargo, a través de su mensaje, Madonna dejó claro que, pese a los conflictos, siempre existió una profunda admiración y amor mutuo. “Juntos volamos a las alturas más altas y nos tambaleamos en los mínimos más bajos. De alguna manera, siempre nos volvíamos a encontrar y nos tomábamos de la mano y seguíamos bailando”, señaló.

La reina del pop también rememoró el apoyo que su hermano encontró en un profesor de ballet llamado Christopher, quien creó un espacio seguro para que él se sintiera libre de ser quien era, en una época y un lugar donde ser gay no era aceptado. Este ambiente influyó profundamente en ambos, consolidando su amor por la danza y el arte, lo que más tarde los llevaría a revolucionar el mundo del entretenimiento.

Christopher Ciccone, quien murió pacíficamente el 4 de octubre rodeado de su esposo Ray Thacker y otros seres queridos en su hogar en Michigan, deja un legado como diseñador, artista y director artístico de giras y proyectos de Madonna. Su carrera incluyó la organización de conciertos, videos musicales y diseño de interiores.

A pesar de las desavenencias, Madonna destacó la importancia de haber estado junto a su hermano en sus últimos momentos. “Hice todo lo posible para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Sintió mucho dolor hacia el final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos juntos. Me alegro de que ya no esté sufriendo. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”, concluyó la artista.

Christopher Ciccone, quien fue asistente personal, vestuarista y director artístico de Madonna, deja atrás una numerosa familia que incluye a sus hermanos Martin, Paula, Melanie, Jennifer y Mario, así como a su padre, sobrinas, sobrinos, primos y amigos. A lo largo de su vida, se distinguió por su ingenio, sentido del humor y habilidades artísticas, aunque también enfrentó desafíos personales, como la lucha contra el abuso de alcohol y drogas, de la que su hermana lo ayudó a recuperarse en varias ocasiones.

Su publicista confirmó al medio Daily Mail que Ciccone falleció tras una breve pero agresiva batalla contra el cáncer, y destacó la fidelidad de su esposo Ray durante las últimas etapas de su enfermedad. Su muerte ocurre solo días después del fallecimiento de su madrastra, Joan Clare Ciccone, quien también perdió la vida tras enfrentarse al cáncer.

A través de su mensaje, Madonna ha subrayado la importancia del perdón y de mantener a la familia unida, incluso en medio de las dificultades. Para sus fanáticos y para la industria del entretenimiento, Christopher siempre será recordado como una figura clave en el desarrollo artístico de la cantante y un valiente defensor de la libertad artística y personal.

