Rafael Inclán confiesa supuesta atracción entre él y Maribel Guardia en los años 80

Ciudad de México.- El actor Rafael Inclán está en la mira luego de haber dicho, de manera despectiva, que México tendrá "una ama de casa" como presidenta durante seis años. Poco antes de esta controversial opinión, asistió al programa de Yordi Rosado, a quien le concedió una entrevista. Entre los muchos temas que abordó se encuentra el presunto romance efímero que tuvo con Maribel Guardia.

Según dijo, fue un vínculo efímero, pero ello no interfirió para que dejara una impresión duradera en ambos. La relación no logró florecer debido a su ajetreada vida social y profesional, que le dificultaba dedicar tiempo a un compromiso serio. Todo comenzó cuando los famosos compartieron créditos en distintas producciones en los años 80; destacan títulos como Macho que ladra no muerde, De todas… ¡todas!, Un hombre violento y A garrote limpio.

A partir de la convivencia constante, la atracción fluyó naturalmente, aunque nunca lograron llevarla más lejos. "Hubo un poco más de un affair", confesó, pero sus ocupaciones se presentaron como obstáculo. "Yo tenía cine, teatro y cabaret, ¿a qué hora ves a la que sea? Y vivía muy lejos". Aun cuando han pasado muchos años, Inclán no ha dejado de considerar que la famosa es hermosa y lamentó haber dejado pasar la oportunidad de forjar algo más significativo. "Sí quería con ella. No tengo por qué mentir, si no seguiría con ella, de p*ndejo la dejas".

Rafel Inclán y Guardia compartieron créditos en varios proyectos

La ilusión del histrión se quebró cuando ella decidió seguir adelante con otra persona. "Cuando había que definir, ella tomó su decisión e hizo lo que iba a hacer con la persona que decidió". La separación afectó las emociones de Inclán, quien intentó olvidarse del dolor sustituyéndolo con fiestas. Insistió en que desde entonces sentía un gran respeto por ella, mismo que conservará para siempre. "Yo no soy capaz de presumir, más de una señora que está casada".

Hasta el corte de esta nota, Maribel Guardia no ha hecho comentarios públicos sobre lo que dijo Inclán, quien en la actualidad está casado con una mujer 35 años menor que él, de la cual también brindó algunos detalles al medio de comunicación conducido por Rosado.