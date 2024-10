Tras problemas de salud, Elton John hace brutal confesión: "No queda mucho de mí"

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Elton John pasó la historia gracias a su increíble talento para la música, al grado en el que sus creaciones son consideradas verdaderas obras maestras, tal es el caso de obras como I’m Still Standing, Sacrifice, Cold Heart y Don’t Go Breakin’ My Heart, solo por mencionar algunas de sus obras. Si bien, el famoso pianista ha sido gran referente, ni siquiera esto ha sido suficiente para evitar que padezca problemas de salud.

Como muchos que hayan visto la cinta biográfica de Elton, Rocket Man, sabrán, hubo una temporada en la que el famoso no cuido demasiado de su salud, lo que a larga le degeneró en diversos problemas de salud, contra los cuales tuvo que batallar a lo largo de su vida y por los que perdió varias partes de su cuerpo, hecho que la celebridad señaló durante su intervención en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue abordado por la prensa, mientras caminaba junto a su marido, David Furnish.

La exclusiva se la llevó Vanity Fair Italia y fue al mencionado medio a quienes les explicó que ya no había demasiadas cosas que quedaran de él, puesto a lo largo del tiempo había perdido muchos órganos: “Ya no tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda”, sentenció el famoso.

A todo esto se suma el hecho de que Elton perdió parcialmente la vista de uno de sus ojos, problema del cual aún continúa sanando, aunque él mismo aclaró que se trataba de un proceso “extremadamente lento” y que podría llevar algún tiempo: “He estado pasando en calma el verano convaleciente en casa, y me siento positivo respecto al progreso que he hecho en mi curación y mi recuperación hasta ahora”, sentenció el cantante.

La prolífica carrera de Elton John tiene poco más de 50 años de haber surgido, a lo largo del tiempo, la estrella ha lanzado grandes éxitos, al grado en el que ha dejado huella en el cine con sus grandes creaciones, tan solo la música de la película El Rey León fue compuesta por su pluma, así como también su natal Inglaterra le creó su propio tributo dentro de la cinta Gnomeo y Julieta donde incluso lanzó una colaboración junto a Lady Gaga.

