De TV Azteca a la cárcel: Tras perder a su bebé, actriz reaparece ahogada en llanto en Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz, cantante y conductora de Televisa y TV Azteca es captada desde la cárcel ahogado en llanto por una fuerte razón. Se trata de Chiquis Rivera, quien se sincera ante las cámaras de Univisión sobre cómo fue visitar a su padre José Trinidad, mejor conocido como 'Trino' Marín en prisión, quien se encuentra recluido desde 2006 por cargos de abuso contra ella y su hermana. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera no pudo evitar contener el llanto al relatar lo que sintió cuando visitó por primera vez a su padre en julio de este año.

Como se recordará, Chiquis ha vivido duros capítulos en su vida. No solo sufrió la muerte de su madre 'La Diva de la Banda' en el 2012, sino también anunció hace unos meses que perdió a un bebé junto a su segundo esposo Emilio Sánchez. La artista también ha causado polémica luego de que hasta saliera del clóset hace un tiempo en su podcast Chiquis and Chill, confesando que tuvo un amorío secreto con una mujer cuando tenía 23 años. Ahora, causa polémica por su serie transmitida por ViX (Televisa-Univision), Chiquis, Sin Filtro.

Primero salió a la luz un breve video en el que la cantante y presentadora, quien este domingo terminó su papel como jueza de La Academia en TV Azteca, rompía en llanto desde el reclusorio donde visitó a su papá al revelar que fue muy duro, pero se sentía orgullosa de ella misma al hacer esa visita. La también actriz comentó que incluso su padre le pidió perdón y ahora reveló al programa Despierta América cómo fue ese fuerte momento.

"Muchas lágrimas. Yo creo que en ese momento eran muchas emociones a la vez. Tristeza, alegría, paz... era de tanto pero gracias a Dios ya me siento mejor y qué bueno que me pudieron acompañar Emilio y mi hermana", sostuvo, asegurando que eso fue lo que le dio la valentía de ir. Chiquis mencionó que su padre le pidió perdón luego de lo que hizo y que lo mantendrá en la cárcel por muchos años más.

"Me vio a los ojos y me pidió perdón. Lo sentí muy sincero. Fue una plática muy bonita de como 4 o 5 horas, algo así". Finalmente, Chiquis comentó que tuvo miedo de ser juzgada, ya que aseguró que muchos desaprobarían lo que hizo y no están a favor de que ella perdone a su padre por lo que hizo: "Me preocupaba un poquito pero dije yo tengo que hacer lo que a mí me ayudará a sanar", concluyó.

