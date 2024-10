En silla de ruedas y grave: Victoria Ruffo alarma a Televisa por fuerte noticia sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Victoria Ruffo de nueva cuenta se encuentra en medio de la controversia y es que hace algunas horas generó tremendo revuelo luego de que las cámaras la captaran en sillas de ruedas en pleno aeropuerto. En una breve entrevista con diversos reporteros, la protagonista de Televisa confesó que está pasando por un difícil problema de salud que la tiene "gravísima".

"Estoy gravísima de la tos", dijo al inicio de la charla y luego le aseguró a los reporteros que no estaba dispuesta a dar entrevistas porque la han criticado mucho por su aspecto despreocupado: "Uno de los conductores dijo 'pues que se arregle' pero yo no vengo a dar entrevistas, vengo de trabajar... yo no me voy a arreglar, así cochina me voy a quedar", mencionó la 'Queen de las telenovelas'.

Ruffo luego fue cuestionada sobre sus bailes virales en TikTok y otras redes sociales, por lo que una de las reporteras dijo que ya estaban pidiendo que ella se encargara de darle clases de baile a Irina Baeva por su desempeño en Aventurera: "Ay qué gachos son jajaja, pero la gente la verdad sí me para en la calle y me dice 'nos gustan tus bailes'", expresó la exesposa de Eugenio Derbez.

Finalmente, doña Victoria fue cuestionada sobre su nieta Tessa, primera hija de José Eduardo Derbez, y confesó que lamentablemente no la ha podido ver debido a sus problemas de salud ya llevan tiempo: "Estoy feliz pero ahorita medio triste porque vengo un poco enferma de la tos, he estado unas semanas así y entonces no he podido verla", expresó. Sin embargo, la actriz afirmó que en cuanto se recupere, visitará a la pequeña:

Ya que me componga la voy a ir a ver, tengo muchas ganas de abrazarla", dijo Ruffo.

Asimismo, la protagonista de melodramas como La Madrasta y Corona de lágrimas mencionó cómo ha visto a su hijo mayor como papá primerizo: "Lo que vi el otro día que le está cantando la de 'Mayo, Mayito', ay no, José Eduardo está loco". Finalmente, Victoria compartió que si bien, ella ama a la pequeña Tessa, quien está loca de amor por la bebé es su hija Victoria: "La que está enamorada es mi hija Victoria", declaró antes de retirarse de la entrevista.

