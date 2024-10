Golpe a Silvia Pinal Pepillo Origel se lanza contra Alejandra Guzmán y la hunde en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes el nombre de doña Silvia Pinal se volvió tendencia en las redes sociales no solo porque se especula su presunta muerte debido a sus reiterados problemas de salud, sino también por un polémico video que publicó su hija menor Alejandra Guzmán. Quien ya salió a opinar sobre esta polémica situación fue Juan José Origel, periodista que se le fue encima a la rockera mexicana enviándole un contundente mensaje.

Como se recordará, Alejandra envió un contundente mensaje a sus detractores mediante Instagram y pidió la ayuda de la 'Última Diva del Cine Mexicano' para lanzar una señal obscena. En el video viral la también actriz y bailarina aparece sentada junto a doña Silvia mientras hacen el ademán que en México se atribuye a una grosería. 'Ma, vamos a mandarle unos huev... a todos los que dicen que estamos mal... huev...", se escucha decir a 'La Guzmán'.

Luego de que diversos internautas arremetieron contra Alejandra por mostrar a su madre de esa manera, ahora es Pepillo Origel quien se le fue encima. Aprovechando su programa en Unicable, Con Permiso, el reconocido conductor expuso estar totalmente en contra de lo que hizo la cantante con su madre: "Qué coraje, la verdad, vi una foto que subió Alejandra", dijo y luego envió un mensaje ante las cámaras:

Alejandra, eso no se debe de hacer, sabes perfectamente de quién eres hija, eres hija de nuestra máxima estrella, de la mujer que ha hecho tanto en México, que es tan querida, tan respetada", dijo furioso.

Origel enumeró las razones por las que doña Silvia se ha ganado el cariño de millones de fans y aseguró que era una falta de respeto lo que había hecho la intérprete de Yo te esperaba: "Miren nada más, es una señora hermosa, ¿por qué la sacan así?, yo la verdad no entiendo". Posteriormente, Martha Figueroa señaló que con este video Alejandra dejó ver que su mamá no está muy bien de salud: "Se puede ver que no está muy presente, no sabe ni qué y la ponen ahí".

Siguiendo con el pleito con la dinastía Pinal, Martha le dio un recado a Pepillo de parte de Sylvia Pasquel quien le mandó decir que si tanto quiere a doña Silvia, debe de empezar a visitarla en lugar de molestarse porque Iván Cochegrus se ha hecho muy cercano a la actriz: "Dice que tú no tienes que andar fijando quién la visita, que vayas a visitarla por favor y que luego te vayas a arrepentir por favor", dijo la conductora mientras que Origel insistió:

Pero que me avisen un día que vaya él, no quiero ver a ese tipo", respondió el conductor.

