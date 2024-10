Llanto en Televisa: Sergio Corona revela su último deseo antes de morir y estremece a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los grandes miedos que tiene el público mexicano es sufrir la pérdida de grandes actores de la talla de Silvia Pinal y Sergio Corona, dado a que consideran que las nuevas generaciones no le llegan al nivel de estos artistas. Recientemente el protagonista del unitario Como dice el dicho dejó sin palabras a todo Televisa porque reveló cuál es su último deseo antes de morir.

Como se recordará, durante el pasado año 2023 don Sergio estuvo muy delicado de salud y en riesgo de morir debido a una delicada afectación cardíaca, presuntamente se trató de un infarto. Al reincorporarse a las grabaciones del programa que se transmite por el Canal de Las Estrellas, don Sergio apareció visiblemente más delgado y con dificultades para respirar, por lo que tiene que usar un tanque de oxígeno.

Este lunes 7 de octubre el portal de El Universal compartió una entrevista exclusiva que tuvieron con el gran amigo de Manuel 'Loco' Valdés, donde hizo fuertes revelaciones. Corona descartó contundente pensar en el retiro: "¿Retiro? Para nada, eso será cuando me muera, antes no, si no, ¿qué hago? ¿Quedarme encerrado en mi casa? Si ya voy a dejar de trabajar será porque perdí el habla o ya no puedo caminar del todo. No tengo ningún criterio para renunciar a la vida".

Otra de las cosas que confesó el histrión es que su último deseo es llegar a los 100 años de vida, tal como quería su fallecido amigo Ignacio López Tarso: "Yo recuerdo a López Tarso que dijo: ‘quiero llegar a los 100 años’, pero murió a los 98 y yo tengo 96, espero no hacerle caso a la vida de López Tarso y seguir, a ver si llego a los 100". Sobre el secreto para mantenerse tan bien a sus 94 años, Corona dijo: "Me gusta vivir, no abuso, no soy borracho, ni vicioso, no le hago a ninguna droga, tengo unas hijas queridas; he sido afortunado".

Los reporteros platicaron con don Sergio en la fiesta que le organizó la producción de Como dice el dicho en la cafetería donde graban el programa y desde ahí el actor también declaró que está listo para morir. Sí, el artista mexicano dijo que se siente satisfecho con su vida, por lo que no teme partir de este mundo en cualquier momento: "Estoy resignado a que cuando venga, pues que venga, no estoy ni asustado, ni nada porque con 96 años que tengo ahorita he vivido suficiente, caray".

Fuente: Tribuna