Lo sacaron del clóset: Tras 'romance gay', galán de Televisa confiesa retiro por temas de salud

Ciudad de México.- Un reconocido cantante y actor, que hace años fue un cotizado galán de Televisa, sorprendió a la prensa debido a que reapareció e hizo fuertes declaraciones sobre su retiro. El intérprete reconoció ante los medios que estuvo a punto de renunciar a su carrera artística luego de que una revista lo sacara del clóset y filtrara que tenía un supuesto romance gay con su mánager.

Se trata del cantante Pee Wee, conocido por haber sido vocalista de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, pero también porque incursionó en la actuación con la serie Camaleones, donde llegó a compartir créditos con Belinda, Sherlyn y Alfonso Herrera. Este fin de semana, el también escritor se encontró con reporteros y se sinceró sobre las situaciones personales y emocionales que ha tenido que enfrentar en los últimos años.

El artista estadounidense-mexicano declaró al programa Sale el Sol que no descansará hasta obtener justicia legal contra la revista que afirmó que era gay, pues esta situación que afectó tanto su vida laboral como personal, lo hizo considerar la idea de retirarse del medio artístico. "Claro, como no, no me da pena decirlo, yo creo que, al contrario, es importante decirlo, porque de repente mucha gente le sucede algo así donde pasan por un break down, o se sienten perdidos, y es importante mencionar que cuando te sientes así no es bueno cohibir lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, porque te va peor".

Aseguraron que Pee Wee y su mánager eran pareja

Posteriormente, el cantante de 35 años no dudó en manifestar que su estado de ánimo lo hizo considerar la idea de cambiar de profesión, a pesar de tener más de dos décadas en el medio del espectáculo. "He tenido momentos difíciles donde ni siquiera sabía si quería regresar o entrarle de nuevo, entonces siempre platicaba con mis familiares, me desahogaba, y yo creo que eso es importante", confesó Pee Wee.

Finalmente, el intérprete de Mi dulce niña declaró que en estos momenhtos además de preparar varias sorpresas en el ámbito musical, no descansará hasta que los responsables de filtrar mentiras sobre su vida privada sean castigados por las autoridades pertinentes. "Ya están las dos demandas puestas en México y vamos con todo, como lo hemos mencionado, no vamos a parar hasta no conseguir lo que es correcto, que es la justicia", contó.

