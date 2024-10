Muere madre de Whitney Houston, Cissy Houston, a los 91 años; esta es la causa de su deceso

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos. — Cissy Houston, la célebre cantante de gospel y R&B ganadora de dos premios Grammy y madre de la icónica Whitney Houston, falleció a los 91 años. Su representante confirmó la noticia a través de un comunicado enviado al medio Page Six, indicando que Houston murió a las 10:30 a.m. en su casa en Newark, Nueva Jersey, rodeada de su familia, mientras recibía cuidados paliativos debido a la enfermedad de Alzheimer.

Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia”, expresó Pat Houston, nuera de la fallecida artista, en un comunicado. “La Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá a la vanguardia de nuestros corazones”. Te podría interesar luto Televisa, de luto: Muere actor mexicano y famosos lloran su partida; nadie sabe de qué murió

Ifigenia Martinez Muere Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados e inspiración de Sheinbaum

Para saber más de ella, Emily "Cissy" Houston nació el 30 de septiembre de 1933 en Newark, Nueva Jersey. Su prolífica carrera comenzó a temprana edad en 1938, cuando se unió a sus hermanos en un grupo de gospel llamado The Drinkard Four. El grupo, que más tarde se renombró como The Drinkard Singers, dejó su huella en la escena musical estadounidense y realizó su debut televisivo en TV Gospel Time.

En 1963, poco antes de dar a luz a su hija Whitney, Cissy formó The Sweet Inspirations, una agrupación vocal que acompañó a grandes estrellas de la música como Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters y Dusty Springfield. A lo largo de su trayectoria con el grupo, Cissy también trabajó como corista para Aretha Franklin, destacándose por su poderosa voz y presencia escénica.

Houston continuó su carrera en solitario, lo que la llevó a ganar dos premios Grammy: el primero en 1996 por su álbum Face to Face y el segundo en 1998 por He Leadeth Me. Estos reconocimientos consolidaron su reputación como una de las voces más respetadas del género gospel y R&B, manteniéndose activa en la música hasta sus últimos años.

La vida de Cissy Houston estuvo marcada por grandes logros artísticos, pero también por pérdidas devastadoras. En febrero de 2012, su hija Whitney Houston fue hallada sin vida en la bañera de su suite en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, a los 48 años de edad. Según el informe forense, la cantante murió por un ahogamiento accidental, influenciado por enfermedades cardíacas y el consumo de cocaína.

Tres años después, en julio de 2015, Cissy enfrentó otra tragedia cuando su nieta, Bobbi Kristina Brown, falleció a los 22 años. La joven había sido encontrada inconsciente en la bañera de su hogar en Georgia, en circunstancias similares a las de su madre. Bobbi Kristina pasó seis meses en coma antes de ser declarada muerta, dejando a Cissy con un profundo dolor por la pérdida de dos generaciones de su familia.

Sus contribuciones a la música y la cultura popular no tienen parangón. Estamos bendecidos y agradecidos de que Dios le permitiera pasar tantos años con nosotros y estamos agradecidos por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó”, expresó su familia en un emotivo comunicado.

No cabe duda que, Cissy Houston, deja un legado inquebrantable en la industria musical y en la comunidad religiosa, siendo una inspiración para cantantes de distintas generaciones. Su fallecimiento cierra un capítulo significativo en la historia de la música gospel y soul, pero su influencia y el ejemplo que dejó como madre, artista y mujer de fe perdurarán por siempre.

Houston es recordada no solo por su talento, sino por ser el pilar de una familia que, a pesar de las tragedias, se mantuvo unida en el amor por la música. Le sobreviven sus hijos, Michael Houston y Gary Garland, quienes honrarán su memoria en los próximos días con un homenaje íntimo y familiar.

Con la partida de Cissy, la familia Houston, y el mundo de la música en general, se despiden de una voz que durante décadas resonó con fuerza, llevando mensajes de esperanza y fe a millones de personas. Que descanse en paz junto a su amada hija Whitney y su nieta Bobbi Kristina.

Fuente: Tribuna