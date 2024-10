Muerte en Televisa: Infarto mata a joven actriz de novelas tras asalto y su herencia deja helados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la trágica y repentina muerte de una querida protagonista de telenovelas de Televisa, su exmarido rompe el silencio y revela cómo va la repartición de su herencia, además de si le pondrá un altar de muertos este próximo 2 de noviembre. Se trata del actor Ariel López Padilla, quien estuvo casado con la reconocida actriz Mariana Levy, quien perdió la vida de un infarto fulminante en el 2005 a los 39 años luego de pensarse víctima de un asalto junto a su familia.

Mariana, quien era hija de la también fallecida conductora Talina Fernández, protagonizó melodramas en Las Estrellas como La Pícara Soñadora y Caminos Cruzados en su exitosa carrera, la cual llegó a su fin intempestivamente el 29 de abril del 2005 cuando sufrió un infarto a plena luz del día. Y es que la actriz iba rumbo a una celebración por el Día del Niño con su viudo José María Fernández 'Pirru', sus hijas y 7 pequeñas más cuando vio a unos hombres armados acercándose.

Mariana Levy (QEPD)

La actriz entró en pánico y se bajó del auto para alertar a un policía, sin embargo, del susto sufrió un infarto frente a su esposo y fue declarada muerta en el lugar. A casi 20 años de su partida su exesposo Ariel López Padilla quien participó en otros melodramas de Televisa y TV Azteca como Carita de Ángel y Secretos de familia, fue cuestionado por la prensa por la repartición de bienes de Levy, ya que juntos procrearon a una hija: María López Levy de 28 años.

Durante un evento al que acudieron varios famosos y en entrevista para el canal de YouTube Edén Dorantes, el actor declaró lo que sabe de cómo va el proceso: "Yo no sé nada. Realmente algo que acordamos María y yo fue que yo no iba a intervenir, desde siempre lo he dicho así. Desde que su mamá murió yo no quise ser albacea ni intervenir nada", dijo, asegurando que su hija ya es una adulta y tiene todo bajo control.

"Ella es una mujer, 28 años. Tiene el criterio y asesoría (...) con los niños, los medios hermanos, tiene que dialogar... las herencias son complicadas", señaló. "Hasta donde yo sé, todo está por escrito. Mariana era muy ordenada y creo que no hay nada que discutir. Creo que si se tiene que platicar tiene que ser con los abogados y leyendo el testamento, igual lo que les haya dejado su abuela (Talina Fernández) a ellos".

Y ya que se acerca el Día de Muertos, en el cual mexicanos recuerdan a los seres queridos que se fueron de este plano, le preguntaron si conserva algo de Mariana como una prenda o accesorio. Ante esto dijo contundente cuál fue la mayor herencia que le dejó y que le recuerda a ella todos los días: "Mi hija ¿te parece poco? Mi hija representa todo lo que yo amo y amé de Mariana y no necesito más. Ningún recuerdo, cada vez que la veo veo a su mamá entonces no hay ningún problema, la veo muy reciente".

Ariel López Padilla, María y Mariana Levy (QEPD)

Finalmente, el actor señaló que mientras que su hija María sí pone un altar del Día de Muertos donde incluye fotografías de su fallecida madre y abuelos, él pone otro altar diferente con su actual esposa e hijas, ya que afirma que son "otra familia" y se respeta que cada una tenga sus propias tradiciones.

Fuente: Tribuna