Belinda reflexiona sobre su caída en pasarela de París y lo que ha aprendido a lo en la vida

París, Francia. — Belinda, quien hace unos días acaparó los reflectores al participar en el desfile de L'Oréal durante el París Fashion Week, volvió a ser noticia, no solo por su impecable estilo ni por su presencia en el mundo de la moda, sino por su inesperado percance en la pasarela que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En una reciente entrevista con la revista ¡Hola!, la intérprete compartió la lección que le dejó su caída y reflexionó sobre los altibajos que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

A pesar del incidente, la cantante se mostró satisfecha de haber enfrentado la situación con actitud positiva y profesionalismo. “Desfilé hace mucho tiempo en Chanel, en México, pero fue otro tipo de pasarela. En realidad, yo no soy modelo, eso es importante mencionarlo. Yo soy una artista, me gusta escribir mis canciones, canto, actúo, compongo, dirijo. Entonces, es completamente diferente”, explicó Belinda, dejando claro que lo suyo es la música y el arte, y no las pasarelas.

Además de hablar de su tropiezo en la pasarela, Beli aprovechó para reflexionar sobre los tropiezos de la vida misma, revelando cómo ha afrontado momentos difíciles tanto en lo personal como en lo profesional. “Es importante recordarle a la gente que uno no tiene que ser perfecto, que la vida está llena de subidas y bajadas. Hay que aprender a ser más empáticos con los demás, ponerse en el lugar de los otros, porque nunca sabes cómo vas a estar el día de mañana”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues Belinda mencionó que uno de los episodios más duros que ha enfrentado fue la pérdida de su abuela, un golpe emocional que le costó mucho superar. “Fue una caída muy dura para mí emocionalmente. Y después, traté de ser fuerte, de darme siempre mucho cariño y de recordarme lo importante que es vivir, disfrutar y valorar lo que uno tiene”, confesó, mostrando su lado más humano y vulnerable.

Ante los rumores que la vinculan sentimentalmente con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, Belinda optó por ser discreta y reafirmó su decisión de mantener su vida privada alejada de los reflectores. “Estoy feliz y quiero llevar mi vida privada, superprivada. En este momento me he enfocado más en mi carrera. Creo que lo privado tiene que ser privado y lo de trabajo, claro que compartirlo con el público”, indicó.

La cantante, quien se encuentra en una etapa de plenitud profesional, mencionó que desea enfocarse en sus proyectos y seguir sorprendiendo a sus seguidores con nuevas aventuras y retos en su carrera. “Cada día es una sorpresa nueva, es una aventura, es un sueño cumplido”, afirmó con entusiasmo.

Belinda también se pronunció sobre las críticas y el 'hate' que ha recibido a lo largo de su carrera, asegurando que prefiere no prestar atención a comentarios negativos y centrarse en lo positivo. “Hay tanto ‘hate’ en el mundo, por eso yo no leo cosas negativas, trato de siempre estar lo más positiva posible. Y yo quiero poner mi granito de arena de armonía, de cosas lindas, de mensajes positivos, de apoyo, de amor”, dijo la cantante, convencida de que cada persona tiene la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo.

Finalmente, la artista compartió el consejo que le daría a su versión más joven, aquella niña que inició en el medio del espectáculo: “Le diría que disfrute más del camino, que disfrute más del proceso, que sea perfeccionista, pero que no se lo tome todo tan personal. Yo antes sufría mucho, pero cada vez soy mucho más amorosa conmigo, porque antes era muy dura conmigo misma”, concluyó.

Fuente: Tribuna