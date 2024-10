Coldplay prepara una nueva fase de su tour mundial en 2025: ¿México estará en su lista?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Se avecina el 2025 y Coldplay ya se está alistando para una nueva etapa de su gira mundial Music of the Spheres, un espectáculo que promete ser un deleite visual y auditivo para sus seguidores en todo el planeta. Esta gira no solo representa la continuación de su exitoso recorrido por los escenarios internacionales, sino que también marca la promoción de su décimo álbum de estudio, Moon Music, el cual explora temas de lucha interna y externa, acompañados por la innovación sonora y la puesta en escena características de la agrupación.

El anuncio de esta nueva fase ha desatado gran expectación entre sus seguidores, especialmente en América Latina, donde la banda británica siempre ha gozado de una cálida acogida. Con su trayectoria de éxitos y shows multitudinarios, Coldplay ha generado un gran revuelo entre los fans que esperan ansiosos una parada en México, un país que ha demostrado tener una conexión especial con el grupo liderado por Chris Martin.

Aunque aún no se han confirmado fechas en territorio mexicano, el entusiasmo de los fans se mantiene en alto. La inclusión de conciertos en Estados Unidos y Canadá durante 2025 sugiere una alta probabilidad de que México esté en la agenda de la banda, dada la proximidad geográfica y el fervor de su público local. Coldplay ya ha dejado huella en tierras mexicanas en múltiples ocasiones, por lo que una visita más se siente casi inevitable.

Más allá de la música, Music of the Spheres destaca por su enfoque en la sostenibilidad. La banda ha implementado diversas estrategias para reducir su huella de carbono durante la gira, como el uso de energías renovables y materiales reciclables en sus escenarios. Este compromiso ambiental podría jugar un papel clave en su decisión de incluir a México como uno de los destinos, considerando el creciente interés en la sostenibilidad en la región.

Hay que decir que durante giras anteriores, Coldplay ha compartido su deseo de hacer de sus presentaciones algo más que conciertos, ofreciendo experiencias que promuevan la conciencia ecológica, por lo que México, con su diversidad ambiental y su creciente participación en causas sustentables, podría ser el lugar ideal para mostrar este aspecto innovador de sus espectáculos.

El lanzamiento de Moon Music no pasó desapercibido en México. La banda eligió el país para llevar a cabo un evento especial de presentación del álbum, una decisión que reafirma el amor que Coldplay siente por sus fans mexicanos. Si bien no fue un concierto tradicional, este evento sugiere que el país sigue siendo un lugar importante para la banda, lo que alimenta las esperanzas de que México esté entre las paradas de su gira en 2025.

En el pasado, Coldplay llenó estadios y coliseos con su música, y cada visita dejó una huella imborrable en sus fans mexicanos. Con canciones como Fix You, Yellow y Viva La Vida resonando en los corazones de miles de seguidores, el público local siempre ha respondido con entusiasmo y lealtad a la banda.

La expectativa por la visita de Coldplay a México en 2025 se alimenta tanto de la trayectoria de la banda como de la evidente demanda de sus seguidores. La cultura musical mexicana ha mostrado un afecto especial por la agrupación, que se refleja en la rapidez con la que se agotaron las entradas para sus presentaciones anteriores y en la efusiva recepción que siempre les han brindado.

Por ahora, la comunidad de fans en México mantiene el optimismo y sigue atenta a cualquier anuncio. La posibilidad de un nuevo encuentro con Coldplay se siente cada vez más cercana, no solo por el historial de la banda en la región, sino también por el simbolismo que implica su último lanzamiento y los lazos que han forjado con el país a lo largo de los años.

Aunque la confirmación oficial de fechas para la gira Music of the Spheres en México aún está pendiente, la historia reciente de Coldplay, su compromiso con la sostenibilidad y el lanzamiento de Moon Music en territorio mexicano ofrecen una esperanza sólida. La banda demostró ser más que un grupo musical: es una experiencia que conecta con sus seguidores a un nivel profundo, y una futura visita no solo se vería como un concierto más, sino como un capítulo especial en su relación con México.

El 2025 podría marcar otro momento memorable para los fans mexicanos, quienes esperan ansiosos la oportunidad de disfrutar en vivo de un espectáculo que promete ser un deleite para los sentidos y un hito en la historia de Coldplay en Latinoamérica.

Fuente: Tribuna