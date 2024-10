Gobernadora de BC reacciona al despido de Gustavo Macalpin: "Desconozco el motivo"

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- A través de sus redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, compartió su postura con respecto al despido de Gustavo Macalpin, conductor del programa Ciudadano 2.0 del Canal 66 en Mexicali, quien recibió esta noticia al aire por parte de Luis Arnoldo Cabada, director general de este medio de comunicación. Esto provocó diversas reacciones por parte de algunos colegas del presentador, así como varias figuras políticas del país.

En el comunicado, la gobernante mencionó que desconoce la razón del término laboral entre el comunicador y la empresa, además reiteró que su gobierno jamás se opondrá a la libertad de expresión. De igual manera, le expresó sus mejores deseos al presentador y destacó la importante labor que realiza para mantener a la sociedad informada.

Gustavo Macalpin es un amigo y comunicador de Mexicali a quien siempre le hemos deseado éxito y lo seguiremos haciendo. Quienes somos servidores públicos estamos sometidos a la crítica por el hecho de que lo que hacemos impacta a la sociedad. Siempre he sido tolerante a la crítica y lo seguiremos siendo, eso es democracia", expresó la también abogada.

Durante la emisión del lunes 7 de octubre, Gustavo Macalpin presentó una cápsula sobre el esposo de Marina del Pilar, Carlos Torres Torres. En el segmento hizo una sátira acerca de que el marido de la gobernadora no recibe un sueldo como encargado de Proyectos Estratégicos del municipio de Tijuana y 43 minutos después, Luis Arnoldo bajó al foro para despedirlo en vivo.

Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario el licenciado Macalpin, le agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", comentó el directivo.

Al término del programa, Gustavo Macalpin compartió una fotografía en sus redes sociales en la que se le aprecia sentado en un sillón mientras se talla su ojo con un pañuelo. Además acompañó la publicación con la leyenda: "no estoy llorando… Se me metió un 'me corrieron de Ciudadano 2.0' en el ojo".

Fuente: Tribuna