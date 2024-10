¡Golpe a TV Azteca! Exconductor de 'VLA' busca triunfar en Televisa: "Es mi casa"

Ciudad de México.- Después de su presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy, Aristeo Cázares fue abordado por la prensa al salir de las instalaciones de Televisa. El exparticipante de Exatlón México se dijo feliz por el desempeño que tuvieron él y su compañera Caeli en la pista, además de que expresó su sentir al debutar en esta competencia de baile y los retos que implica estar dentro de la misma.

A través de su cuenta oficial de YouTube, el periodista Eden Dorantes compartió en un extracto del encuentro que tuvo Aristeo con los medios comunicación, en la cual también dio detalles acerca de su salida de TV Azteca. El exponente de parkour se mostró agradecido por los momentos que vivió en la televisora del Ajusco a lo largo de tantos años.

Yo siempre estaré agradecido, es una empresa (TV Azteca) a la que le tengo mucho agradecimiento, por eso preferí mantenerme reservado con mis opiniones. Sé que a veces no es cuestión de la empresa, quizás son dos o tres personas por ahí, pero yo le doy vuelta a la página", mencionó el deportista veracruzano.

Asimismo, Cázares señaló que él siempre se esforzó al máximo en cada proyecto que participó dentro de su paso por TV Azteca y que, de igual forma, la empresa le dio un gran impulso para comenzar su carrera en la televisión. También reiteró su cariño hacia sus excompañeros, pero indicó que ahora comienza un nuevo camino con Televisa como su nueva casa.

Finalmente aparece un nuevo proyecto, me abren las puertas en Televisa, ahora será mi nueva casa. No sé qué vaya a pasar después de este primer proyecto, yo creo que es una entrada para ver qué se da. Yo voy a hacer mis pininos desde ahorita dando lo mejor de mí, dando un buen show y ya si me meten en algo más, bienvenido sea", sentenció el también exintegrante de La Casa de Los Famosos de Telemundo.