Mamá primeriza: Corren rumores de embarazo de Sofía Rivera con Eduardo Videgaray

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido protagonistas de uno de los escándalos más sonados en la farándula mexicana, cuando criticaron el aspecto físico de Lucerito, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres estarían esperando su primer hijo juntos, así lo reveló la periodista Ana María Alvarado. Según contó, el rumor corre por los pasillos de Imagen Televisión.

En su canal de YouTube, Alvarado le envió felicitaciones en caso de ser cierto. La periodista también recordó que, desde el inicio del matrimonio entre los famosos, Sofía manifestó su deseo de formar una familia y convertirse en madre. En la actualidad cuida de la hija de Videgaray como si fuera suya, pero ahora su sueño de tener su propio hijo está a punto de volverse realidad. "Ya viene en camino", comentó la conductora.

Te podría interesar Lucerito Mijares Tras comentarios de Eduardo Videgaray, Lucerito Mijares confiesa que tuvo que tomar terapia

Por su parte, el locutor nunca se ha negado a esta posibilidad. De hecho, en una entrevista confesó que sí quería tener un hijo junto a Rivera. Además, recalcó que sentía un poco de prisa, puesto que consideraba que en un futuro su edad podía ser un problema. "El tiempo pasa y yo no me estoy haciendo más joven para nada, a mí me urge, todos los días...", contó. En ese momento, Sofía reveló que era prioridad para ambos.

Incluso cuando le ofrecieron una propuesta para trabajar en una telenovela, ella rechazó la oferta. Sin embargo, después le comunicaron que fue elegida para ser panelista en La Casa de los Famosos. Actualmente, Videgaray tiene una hija adolescente, a quien no suele mostrar en redes sociales. La menor se llama Andrea, de 16 años, fruto de su relación anterior con la difunta Mónica Abín.

Aunque Rivera anhela ser madre por primera vez, mencionó que hay metas profesionales que desea alcanzar antes de dar ese gran paso en su vida personal. "Soy una mujer que considera que la vida profesional es súper importante y no me voy a sentir realizada hasta que no cumpla ciertas cosas que quiero hacer". En cuanto a Eduardo, se siente contento por la excelente relación que su esposa ha cultivado con su Andrea. De hecho, él cree que su primogénita, de alguna manera, anticipó la llegada de alguien especial como Sofía. "Sofía ha desempeñado un papel muy particular en su vida, y lo ha hecho de manera excepcional. Se han llevado muy bien, y vivimos los tres juntos…".

Fuente: Tribuna Sonora