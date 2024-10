¿Murió Maribel Guardia? Filtran terrible noticia tras perder a su hijo y estremecen a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas Televisa y el mundo del espectáculo mexicano se llevaron tremendo susto debido a que mediante las redes sociales trascendió la terrible noticia de que Maribel Guardia había muerto, lo que afortunadamente resultó ser falso. Tras este desagradable anuncio, ahora la actriz costarricense nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que filtraron una triste noticia sobre ella.

Como se recordará, el 9 de abril de 2023 fue un día sumamente complicado para la también cantante y exreina de belleza ya que esa noche falleció su único hijo, Julián Figueroa, a causa de un infarto fulminante. Aunque ya pasó casi 1 año y medio desde la terrible pérdida que sufrió y ella ha regresado a trabajar al teatro y televisión, ahora su nuera Imelda Garza Tuñón compartió que nada ha sido igual para Maribel.

En una entrevista con la revista TVNotas, la joven rubia explicó que su suegra, a quien ella llama tía, se pone "muy mal" cada mes que se conmemora la muerte del actor y cantante: "Para ella fue una pérdida muy grande. La aceptación le está costando. Cada vez que se cumple un mes de la partida de Julián se pone mal, pero va saliendo adelante", contó Imelda sobre las "pequeñas caídas" que está teniendo Maribel.

Maribel Guardia sigue sin superar la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Eso sí, la también cantante y actriz de teatro resaltó que Guardia está "emocionalmente fuerte" y viviendo su duelo con calma: "Cada vez estoy mejor. La aceptación es un proceso difícil, gradual. Al final, nunca superas algo, sino que aprendes a vivir con ello". Además Garza Tuñón habló del cariño que Maribel siente por su hijo José Julián: "Maribel siempre se hace espacio para saludarlo en las mañanas y despedirse en las noches".

Asimismo, Ime habló acerca de las fotos que salieron meses atrás donde aparece besándose con un hombre. Descartando que este sea su pareja, la intérprete confesó que todavía no se lo ha presentado ni a Guardia ni a su pequeño: "Todavía no. Vamos poco a poco. Y no me ha comentado nada (de las fotos en las que aparecía besándose). Todos hemos estado ocupados. Ella trabajando en una serie. Si la veo, la saludo 5 minutos y se va a dormir o a llamado".

Sin embargo, Garza Tuñón se dijo confiada en que la estrella costarricense la apoye cuando decida rehacer su vida sentimental: "Yo creo que sí. Es una mujer muy comprensiva. Y para los adultos es más fácil entender este tipo de cosas que para los niños".

Imelda Garza Tuñón y su suegra, Maribel Guardia

