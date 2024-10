Sale del clóset: Tras protagónico en Televisa, actriz se confiesa y presenta a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien este 2024 consiguió su primer protagónico en Televisa, dejó sin palabras a sus miles de seguidores debido a que aprovechó una reciente entrevista para salir del clóset y presentó a su novia, con quien ya tiene 4 meses de noviazgo. La querida intérprete aseguró que se encuentra feliz de explorar su bisexualidad y compartió detalles de la relación que había estado escondiendo.

Se trata de la talentosa Coco Máxima, quien además de ser actriz también es una destacada conductora, modelo, cantante y activista de la comunidad LGBT+, pues es una mujer trans. La originaria de Chihuahua fue la primera mujer trans en formar parte de una producción de Disney con El Repatriado, además de que trabajó para Telemundo con El Señor de los Cielos. Mientras que este año debutó en San Ángel como protagonista de El Amor no tiene receta junto a Nicola Porcella.

Este martes 8 de octubre se publicó la nueva portada de la revista TVNotas, donde se incluía una entrevista con Coco en la que cuenta la feliz etapa que está viviendo. Y es que luego de varias decepciones amorosas con hombres, la intérprete mexicana ha decidido darse una oportunidad en el amor con una mujer: "Estoy muy enamorada de ella, porque con los hombres me ha ido muy mal. Estoy experimentando mi bisexualidad", narró a la revista.

La novia de Coco es Jill Ortega, quien actualmente estudia producción musical y de quien ha sido amiga por más de 4 años pero hasta ahora se dieron una oportunidad para ser pareja: "Me pasó hace muchos años que me maltrataron físicamente, pero ahora solo se van por el dinero. Afortunadamente con la fama, ya no dejo que se me acerquen. Por eso me doy la oportunidad con una mujer sin pensarlo", contó.

La actriz, que recientemente participó en el musical Aventurera, explicó que ella y Jill tienen una relación abierta y que no están pensando en formar una familia: "Somos poliamorosas, puedes enamorarte de otras personas al mismo tiempo. Tal vez se pueda tener una conexión con ella y ver si podemos tener un amor de tres. Por eso no vivimos juntas. No queremos casarnos y no somos de una sola persona".

Finalmente, Coco habló acerca de su gusto por la santería blanca y confesó que ella suele recurrir a estas prácticas pero solo para protegerse: "Soy muy devota de la santería chamánica blanca, que es santería cubana. Todo encaminado para hacer el bien... La practico solo para protegerme. Las mismas entidades me han dicho que mi carrera es clave para difundir el mensaje de mi comunidad LGBT a la sociedad".

