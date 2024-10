Salió del clóset: Conductor queda fuera del programa 'Hoy' y confirma problema con producción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor y actor, quien trabajó en Televisa durante 15 años y que recientemente impactó a sus fans al salir del clóset, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que en una reciente entrevista confesó que quedó fuera del programa Hoy y reconoció que recibió malos tratos por parte de la producción.

Se trata del querido presentador y también youtuber Alan Estrada, quien tuvo su primera oportunidad en la empresa de San Ángel desde el año 2007 cuando participó en el melodrama juvenil Lola, érase una vez y luego estuvo en otras telenovelas como Verano de amor y Amor Bravío, este el último hace una década, además de que fue parte del elenco de Hoy en la etapa de la productora Carmen Armendáriz.

Alan, quien en 2020 volvió al Canal de Las Estrellas participando en ¿Quién es la máscara?, recientemente estuvo como invitado en el canal de YouTube de Karla Díaz y en una divertida dinámica en el programa Pinky Promise, contó diversas experiencias privadas tanto como de su carrera. En una de esas, Estrada tuvo que responder a la pregunta de quién es el productor con el que nunca volvería a trabajar.

El youtuber, quien en 2022 se confesó y admitió ser gay, respondió de forma tajante y sin titubear que había tenido una muy mala experiencia con el productor Reynaldo López: "Pues sí te voy a dar nombres... tuve una muy mala experiencia con Reynaldo López. No me da miedo decirlo porque yo estuve en Hoy un tiempo con Carmen Armendáriz, que a Carmen la amo, es una chida", reconoció Alan.

Posteriormente, Estrada contó que Reynaldo le ofreció seguir apareciendo en Hoy sin paga presentando cápsulas semanales sobre sus viajes y él accedió: "Le dije, ok no hay lana, nada más no comercialices ese espacio porque no se me haría justo, pero yo te entrego una cápsula cada semana". El conductor aseguró que el productor no cumplió con su palabra pues de un día para otro sacaron su sección del aire y ni siquiera le dieron las gracias:

Yo le estaba preguntando 'oye ¿Qué pasó? ¿por qué no sacaron la cápsula?', me dejaron de contestar, nada ni las gracias me dieron".

Alan aseguró que Reynaldo fue muy poco profesional al no darle la cara para informarle que había quedado fuera de Hoy: "Se me hizo un poco grosero como una labor de convencerte para que hicieras algo y aparte ni quiera estaba cobrando… y dejaron de pasar mis cápsulas sin decir 'muchas gracias' o 'no estás teniendo rating' o 'no funcionan', lo cual sería muy válido".

