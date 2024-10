Briggitte llama malagradecida a Gala por tratar grosero a una 'stylist'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras que algunos personajes perdieron popularidad tras su paso por La Casa de los Famosos, a otros les sucedió lo contrario. Se posicionaron como los favoritos del público gracias a la lealtad y transparencia que demostraron tener dentro del concurso. Gala Montes es una de las celebridades que se ganó el cariño de los espectadores, por lo que marcas la han buscado para trabajar en colaboración y otras más les han enviado obsequios.

La actriz recibió varias prendas de vestir, sin embargo, la stylist que se las mandó la acusó en redes de devolvérselas en pésimo estado. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto de los atuendos arrugados y envueltos en bolsas de papel. Este gesto generó molestia en la encargada: "Que horrible trabajar con gente así, que mande las cosas como un basurero. Lastima y vergüenza ajena”, escribió Laura.

La imagen se volvió viral, ante lo que la estrella dio una explicación en un en vivo. Según dijo, ella intentó reponerle las prendas maltratadas, pese a que no era su culpa que éstas se rompieran, dado que eran de baja calidad. Montes subrayó que el último desacuerdo entre ambas fue por unas botas, mismas que calificó como "chafas". Y advirtió: "por si alguien quiere contratarla de su stylist, no se metan en pedos". Por otra parte, aclaró que los vestuarios que le daba provenían de Shein.

Briggitte Bozzo reaccionó al pleito entre Gala Montes y su estilista Laura. En su discurso defendió a esta última, en tanto que lamentó la actitud altanera que adoptó su amiga. "Yo amo a Gala con todo mi corazón pero es como desvalorizar e trabajo de un mesero, no lo vas a tratar culer* porque te está atendiendo, no puedes ser una persona malagradecida nunca". Recalcó que no es necesario usar ropa de miles de pesos para armar un outfit con estilo.

Aunque muy querida, Gala ha estado envuelta en distintas polémicas, incluso antes de ingresar al reality show. Su entrada estuvo marcada por una declaración de una supuesta relación sentimental, así como señalamientos a su madre por haberla expuesto laboralmente cuando era niña. A todo esto se le sumó los distintos enfrentamientos que tuvo con Adrián Marcelo.

